Peut-on mourir d'une expérience émotionnelle extrême ?

L'ESSENTIEL L'intensité de la douleur émotionnelle liée à un stress intense pourrait être si forte que le corps réagirait sous forme de choc, conduisant au décès.

Mais les processus biologiques liés à la mort psychogène ne sont pas entièrement compris.

Comme il est très difficile de reproduire ces situations extrêmes en laboratoire, la recherche manque actuellement d'informations détaillées.

L'idée d'une mort psychogène comme cause d'un décès est évoquée lors de moments de stress intense. L'intensité de la douleur émotionnelle pourrait être si écrasante que le corps réagit sous forme de choc, conduisant à la mort.

La mort psychogène : une légende urbaine ?

Même si ce phénomène est documenté à travers différentes cultures et époques, il suscite toujours des débats quant à son existence et à ses causes sous-jacentes. La culture populaire l’associe souvent à des idées persistantes de mort ou à un manque de volonté de vivre. Cependant, il reste beaucoup à étudier pour comprendre pleinement ce phénomène controversé.

Quels sont les théories autour de la mort psychogène ?

Bien que les processus biologiques liés à la mort psychogène ne soient pas entièrement compris, plusieurs théories ont été avancées. L'une d'elles suggère un lien avec une réaction extrême du système nerveux autonome, responsable des fonctions involontaires du corps. Sous l'effet d'un stress intense, il se mettrait à réagir de façon incontrôlée, libérant du cortisol et de l'adrénaline, les hormones du stress qui peuvent toucher le cœur et conduire à la mort.

Une autre théorie évoque une dissociation, c'est-à-dire une déconnexion entre le corps et le cerveau, qui activerait des mécanismes de défense tellement puissants qu'ils pourraient entraîner un état de choc fatal.

Les défis de l'étude de la mort psychogène

De par sa rareté, la mort psychogène pose des défis majeurs pour la recherche. Les études étant trop souvent rétrospectives ou basées sur des rapports de cas individuels. Comme il est très difficile de reproduire ces situations extrêmes en laboratoire, la recherche manque actuellement d'informations détaillées et d'études contrôlées pour conclure à l'existence ou non d'une mort psychogène.

Bien que l’idée de mourir à la suite d'un stress intense demeure un sujet mystérieux et débattu, des éléments suggèrent que dans des circonstances exceptionnelles, une expérience émotionnellement extrême peut avoir des conséquences graves sur la santé physique, conduisant parfois à la mort.

En savoir plus : "Le corps n'oublie rien" de Bessel A. Van der kolk.