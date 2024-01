Cette découverte pourrait changer notre façon de comprendre le vieillissement

L'ESSENTIEL La sperminide est une molécule présente dans toutes nos cellules.

Elle est liée à la sirtuine, une autre molécule présente dans l'organisme.

Elles ont un rôle clé dans le vieillissement et l'apparition de maladies.

La sperminide a été découverte dans le sperme, il y a plus de 300 ans. Des années plus tard, cette molécule est mieux comprise : des scientifiques ont prouvé qu’elle est en réalité présente dans toutes nos cellules et régule de nombreux phénomènes biologiques. Une nouvelle étude menée par des scientifiques du Boyce Thompson Institute et de l'Université Cornell (États-Unis) a démontré que lorsqu’elle est associée aux sirtuines, d'autres molécules, elle était impliquée dans le vieillissement. Cela pourrait devenir un outil pour combattre des maladies. Les résultats de ces travaux sont parus dans la revue Nature.

Vieillissement, maladie : la découverte de nouvelles molécules impliquées dans ces processus

Des études récentes indiquent que les sirtuines jouent un rôle crucial dans différentes maladies liées à l'âge. Ainsi, les scientifiques cherchent à comprendre le lien entre les sirtuines et le vieillissement avec l’espoir de développer de nouvelles options thérapeutiques pour améliorer la santé et l’espérance de vie. Dans ces travaux, les chercheurs américains ont utilisé une méthode appelée métabolomique comparative pour "dépister les changements métaboliques dépendants de la sirtuine". Cela leur a permis d’identifier les acyl spermidines, des métabolites dérivés de modifications de diverses protéines, dont beaucoup jouent un rôle essentiel dans la croissance et la survie cellulaire, et qui sont liées à la sirtuine. Dans différents essais moléculaires et sur des mammifères, ils ont découvert que ces métabolites ont un impact sur la durée de vie des cellules et sur la prolifération de celles-ci. "Nous étions ravis de découvrir cette branche inattendue du métabolisme cellulaire liée aux sirtuines", commente l’un des auteurs, Frank Schroeder. Selon lui, cette découverte permet d’ouvrir la voie à une meilleure compréhension de ces processus biologiques et du rôle des sirtuines mitochondriales.

Molécules et métabolisme : de futurs traitements ?

"Des fonctions physiologiques importantes se reflètent dans de nombreuses empreintes moléculaires, notamment des dizaines de milliers de métabolites, de petites molécules qui restent à découvrir, explique Bingsen Zhang, auteur principal de l’étude. Ce travail est une étape vers la découverte des rôles et fonctions biologiques dans notre corps." Les scientifiques comptent poursuivre leurs travaux pour définir de potentielles applications pharmacologiques. Ils ciblent notamment "la manière dont les acyl spermidines affectent la durée de vie, la croissance cellulaire et leurs interactions potentielles avec d'autres voies métaboliques".