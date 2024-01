Ce plat serait le repas parfait pour répondre aux besoins des spationautes

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point le repas idéal pour les spationautes.

Il remplit leurs besoins nutritionnels spécifiques et est composé d'ingrédients frais cultivables dans l'espace.

Il s'agit d'une salade végétarienne, notamment composée de graines, de chou et d'arachides.

Quatre spationautes feront le tour de la lune en 2024. Cette fois, l’expédition durera dix jours, mais les agences spatiales prévoient de futures missions bien plus longues, notamment sur Mars. Pour cela, tout doit être soigneusement planifié… Jusqu’à l’alimentation des spationautes. Dans ACS Food Science & Technology, des chercheurs américains expliquent avoir mis au point l’assiette idéale pour ces explorateurs de l’espace : une salade végétarienne.

Repas des spationautes : des ingrédients riches en nutriments et cultivables dans l'espace

"Les spationautes dans l’espace brûlent plus de calories que les humains sur Terre et ont besoin de micronutriments supplémentaires, comme le calcium, pour rester en bonne santé lors d’une exposition prolongée à la microgravité, préviennent les auteurs dans un communiqué. De plus, les futures missions à long terme nécessiteront de cultiver de la nourriture de manière durable et circulaire au sein du vaisseau spatial ou des colonies spatiales." Si les scientifiques savent désormais quelles sont les méthodes de culture possibles dans l’espace et quels sont les besoins des spationautes, la nature des repas n’avait pas été étudiée. Cette équipe a décidé d’y remédier en créant un repas frais, savoureux et avec les nutriments nécessaires.

Une salade végétarienne remplit tous les besoins des spationautes

Grâce à une technique informatique appelée programmation linéaire, ils ont identifié une combinaison d’aliments permettant de répondre aux besoins nutritionnels quotidiens d’un spationaute masculin tout en minimisant l’eau nécessaire à la culture des aliments. Les chercheurs ont ensuite vérifié la durabilité des aliments dans l'espace, en sélectionnant des ingrédients qui nécessitaient peu d'engrais, de temps et d'espace pour pousser. Les portions non-comestibles devaient pouvoir être recyclées. Ils ont découvert qu'un repas végétarien composé de graines de soja, de graines de pavot, d'orge, de chou frisé, d'arachides, de patates douces et/ou de graines de tournesol offrait "l'équilibre le plus efficace entre un maximum de nutriments et un minimum d'intrants agricoles". Cette combinaison ne fournit pas tous les micronutriments dont un astronaute a besoin, mais ceux qui manquent pourraient être ajoutés grâce à des compléments alimentaires.

Alimentation des spationautes : une salade jugée savoureuse

Ensuite, le repas a été testé sur Terre. Plusieurs personnes ont goûté ce repas et l’une d’elles a affirmé : "Cela ne me dérangerait pas de manger ça toute la semaine en tant que spationaute". Les autres personnes n’ont pas été aussi élogieuses, mais elles se sont resservies. Désormais, les chercheurs prévoient de développer une option adaptée aux besoins des spationautes féminines et de trouver davantage de cultures adaptées à l'espace pour leur base de données.