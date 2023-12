Santé : 5 astuces pour mieux vieillir

L'ESSENTIEL Un épidémiologiste donne cinq astuces pour vieillir longtemps et en meilleure santé.

Elles reposent sur une meilleure hygiène de vie : alimentation, sport, arrêt du tabac, etc.

La longévité dépend aussi de notre vie sociale.

À l'heure des vœux, une bonne santé fait partie des choses généralement souhaitées. Pour rester en bonne santé longtemps et vieillir sereinement, un médecin épidémiologiste fournit cinq conseils. Dans The Conversation, Hassan Vally rappelle que si 25 % de la longévité est déterminée par nos gènes, le reste dépend de ce que nous faisons au quotidien. "Il n’existe pas de solution miracle ni de raccourci pour vivre plus longtemps et en meilleure santé, mais la science est claire sur les principes clés", prévient-il.

Bien vieillir : adopter une alimentation majoritairement végétale

Le premier d’entre eux concerne notre assiette. "Les études démontrent de manière écrasante qu’une alimentation riche en aliments d’origine végétale est associée à la santé et à la longévité", explique ce spécialiste de l’université Deakin, située en Australie. Consommer moins de viande, d’aliments transformés, de sucre et de sel, et augmenter la part des aliments végétaux permet de réduire le risque de contracter certaines maladies comme les pathologies cardio-vasculaires et le cancer. Pour réussir à manger plus de végétaux, il est possible de suivre le régime méditerranéen, riche en légumes, fruits, céréales complètes, légumineuses, noix et graines.

Viser un poids de forme pour une meilleure santé

"Un autre moyen important d'être en meilleure santé est d'essayer d'atteindre un poids santé, car l'obésité augmente le risque de nombreux problèmes de santé qui raccourcissent notre vie", estime l’épidémiologiste. L’obésité peut augmenter l’inflammation et les troubles hormonaux, qui vont accroître le risque de développer certaines maladies, notamment cardiaques, mais aussi les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension artérielle, le diabète et un certain nombre de cancers.

Faire de l'exercice régulièrement : clé pour vivre longtemps

Faire plus de sport est probablement l’une des résolutions les plus courantes, et sûrement l’une des plus dures à tenir. Pourtant, faire de l’exercice régulièrement protège contre les maladies chroniques, réduit le stress et améliore la santé mentale. "Bien que l'exercice vous aide notamment à contrôler votre poids et à réduire votre taux de graisse corporelle, les effets sont plus larges et incluent l'amélioration de votre utilisation du glucose (sucre dans le sang), l'abaissement de votre tension artérielle, la réduction de l'inflammation et l'amélioration du flux sanguin", observe Hassan Wally. Pour bouger plus, nul besoin de passer des heures à la salle de sport, il faut intégrer davantage d’activité physique dans sa routine : faire du vélo, marcher ou toute autre chose que l’on aime, facile à pratiquer.

Longévité : il ne faut pas fumer, ni vapoter !

"Si vous voulez être en meilleure santé et vivre plus longtemps, ne fumez pas et ne vapotez pas", prévient-il. Le tabagisme est associé à une réduction de la durée de vie et de sa qualité quelle que soit la quantité de tabac consommée. Chaque cigarette augmente le risque de développer divers cancers, maladies cardiaques et diabète. "Même si vous fumez depuis des années, en arrêtant de fumer à tout âge, vous pourrez ressentir des bienfaits pour la santé presque immédiatement et vous pourrez inverser de nombreux effets nocifs du tabagisme", estime-t-il. En revanche, il rappelle que les effets à long terme du vapotage sont encore mal connus et que cela comprend des risques pour la santé.

L'entourage compte aussi

Être en bonne santé passe aussi par l'entourage et la vie sociale. "Les personnes seules et socialement isolées courent un risque beaucoup plus élevé de mourir prématurément et sont plus susceptibles de souffrir de maladies cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux, de démence ainsi que d’anxiété et de dépression", note Hassan Wally. Selon lui, pour vieillir en forme et pendant de longues années, il est primordial d’entretenir des liens avec les autres.