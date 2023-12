Qu'est-ce que le syndrome de l'arbre de Noël ?

L'ESSENTIEL Certaines personnes peuvent avoir une réaction allergique lorsqu’un sapin est installé dans leur salon.

Le syndrome de l’arbre de Noël serait lié aux substances contenues dans le sapin.

Plusieurs mesures permettent de profiter de son sapin de Noël sans souffrir d’une allergie.

Grand incontournable, le sapin habille nos intérieurs pour fêter le réveillon de Noël. Si certains font le choix d’installer un sapin artificiel, qu’ils réutilisent chaque année, d’autres préfèrent mettre un sapin naturel chez eux. Dans un article publié dans The Conversation, des chercheurs de l'université de Nottingham (Royaume-Uni) ont cependant pointé un phénomène qui pourrait gâcher les célébrations de fin d’année : le syndrome de l’arbre de Noël.

Différentes substances pourraient être responsables du syndrome de l’arbre de Noël

Après avoir installé un sapin naturel chez eux, certaines personnes ressentent des symptômes proches de ceux du rhume des foins : des yeux rouges, qui démangent, une toux, un essoufflement, voire une respiration sifflante, ou encore un nez qui coule. Des manifestations cutanées peuvent également survenir telles qu'un gonflement, des rougeurs ou des démangeaisons. L’ensemble de ces signes rappellent naturellement ceux liés à une allergie.

D’après Samuel J. White, Maître de conférences en immunologie génétique, et Philippe B. Wilson, professeur à l’université de Nottingham, cette réaction pourrait être liée à des substances contenues dans les sapins comme les terpènes, des hydrocarbures naturels, qui donnent leur senteur à ces arbres. Une allergie pourrait notamment survenir si une personne sensible touche ou sent le sapin.

Les sapins peuvent également renfermer des moisissures, qui pourraient être à l’origine du syndrome de l’arbre de Noël. Les scientifiques ont notamment noté qu’un seul arbre peut héberger jusqu’à 50 espèces de moisissures, qui peuvent proliférer au sein de nos intérieurs chauffés. "La plupart des variétés de moisissures trouvées sur les arbres sont celles les plus susceptibles de déclencher des allergies, notamment Aspergillus, Penicillium et Cladosporium (…) Pendant les trois premiers jours où l'arbre est à l'intérieur, le nombre de spores de moisissures s’élève à environ 800 spores par mètre cube d'air. Le quatrième jour, le nombre de spores commence à augmenter, atteignant 5.000 spores par mètre cube en deux semaines", ont décrit les spécialistes. Le pollen ainsi que les champignons pourraient aussi être incriminés dans le cas des allergies liées au sapin de Noël.

Syndrome de l’arbre de Noël : quelles sont les solutions pour atténuer les symptômes ?

Plusieurs précautions permettent de réduire les risques d’allergie aux substances renfermées dans le sapin. Les deux chercheurs ont recommandé de prêter attention à l’espèce du sapin. En effet, les variétés comme le Douglas et le Fraser sont moins allergènes que l’épicéa ou le pin.

Une inspection de l’arbre est également de rigueur avant de le déposer dans votre salon. "Procédez à une inspection méticuleuse pour détecter les signes de champignons. Concentrez-vous sur les zones où l'humidité peut s'accumuler, car les conditions humides favorisent la croissance des moisissures. La moisissure la plus courante sur les arbres de Noël est l'Aspergillus, qui apparaît noire en surface, et généralement blanche ou jaune en dessous", peut-on lire dans l’article.

L’entretien du sapin est aussi une des clés pour prévenir les réactions allergiques. Vous pouvez l’arroser régulièrement, afin d’éviter qu’il ne se déshydrate, ce qui favoriserait la formation de moisissures. De plus, les environnements chauffés sont propices au développement des moisissures. Pour y faire face, vous pouvez ouvrir régulièrement les fenêtres, ou envisager d'utiliser un déshumidificateur pour réduire le niveau d’humidité dans votre foyer.