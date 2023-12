Voici les dix douleurs physiques les plus intenses d'après la science

L'ESSENTIEL L’Université McGill a mis au point l’index de la douleur de McGill qui permet de classer les douleurs en fonction de leur niveau d’intensité.

La première est le syndrome douloureux régional complexe, une douleur neuropathique chronique.

La dixième est la névralgie du trijumeau, une douleur faciale lancinante.

“La douleur repose avant tout sur le ressenti du patient”, peut-on lire sur le site internet de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Il n’existe d’ailleurs pas d’outil permettant de mesurer la douleur. Les médecins demandent généralement aux patients de l’estimer sur une échelle allant de 0 à 4, 0 à 10 ou 0 à 100.

Un index de la douleur

Dans les années 1970, l’Université McGill a mis au point l’index de la douleur de McGill qui permet de classer les douleurs en fonction de leur niveau d’intensité, en partant de la plus difficile à supporter.

Selon ce classement, la douleur la plus intense et insupportable est le syndrome douloureux régional complexe. Le Manuel MSD le définit comme étant “une douleur neuropathique chronique qui vient d’une lésion (des tissus mous, osseuse ou nerveuse), et qui persiste en intensité et en durée dans des proportions démesurées par rapport à la lésion tissulaire de départ.” Les symptômes sont les suivants : troubles végétatifs (sudations, troubles vasomoteurs), moteurs (dystonie, c’est-à-dire des contractions musculaires involontaires soutenues) et trophiques (atrophie osseuse ou cutanée, perte des cheveux, rétractions articulaires).

En deuxième position, l’index a placé la Piqûre de Paraponera, qui est une fourmi qui a un venin neurotoxique très douloureux et laisse comme une morsure quand elle pique. Ensuite, la troisième douleur la plus intense est l’accouchement. Selon une étude, 77 % des femmes ont recours à la péridurale pour éviter de souffrir pendant l’accouchement.

La maladie de Crohn, la 5ème douleur la plus intense

L’amputation d’un doigt sans anesthésie est en quatrième position des douleurs les plus intenses car cette partie du corps a beaucoup de nerf. Vient ensuite la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI). Selon l’Assurance maladie, cette pathologie entraîne à la fois des symptômes digestifs (douleurs abdominales parfois fortes, par crises, diarrhée, douleurs anales, nausées et vomissements, etc.) et autres (fatigues, rhumatismes articulaires, problèmes dermatologiques, atteinte oculaire, etc.).

La polyarthrite rhumatoïde est en sixième position. Il s’agit d’une maladie inflammatoire chronique des articulations évoluant par poussées. Actuellement, il n’existe pas de traitement curatif de cette maladie, mais les traitements existants soignent les poussées, les complications et préviennent leur apparition.

En septième position, la fibromyalgie qui est une affection chronique qui se caractérise par des douleurs persistantes. Les patients qui en sont atteints souffrent également de troubles du sommeil et de fatigue.

La colique néphrétique est une très forte douleur qui se situe dans la région lombaire. Souvent, elle est due à la présence d’un obstacle dans les voies urinaires. Elle est la huitième douleur selon le classement. L’Assurance maladie la définit comme “intense, ressemblant souvent à une torsion” qui “naît dans le dos, descend et tourne vers l'abdomen, l'aine et les organes génitaux”.

Les migraines, qui touchent 15 % de la population mondiale selon l’Inserm, sont en neuvième position. Enfin, la névralgie du trijumeau, une douleur faciale lancinante et sévère est en dixième position.