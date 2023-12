Qu'est-ce que «l'étoile de la mort», responsable des cancers les plus graves ?

L'ESSENTIEL "L'étoile de la mort" est le surnom donné à la protéine KRAS.

Les mutations de la protéine KRAS sont présentes dans un cancer humain sur dix.

Des scientifiques ont identifié de nouvelles vulnérabilités dans la protéine KRAS, surnommée "étoile de la mort" à cause de sa forme sphérique et sa résistance aux traitements actuels. Cette découverte pourrait changer la donne pour de nombreuses personnes atteintes d’un cancer.

Cancers : qu'est-ce que "l'étoile de la mort" ?

Les mutations de la protéine KRAS sont en effet présentes dans un cancer humain sur dix, souvent très agressif et plus létal que la moyenne. Bien que la protéine ait été découverte il y a plus de 40 ans, seuls deux médicaments (le sotorasib et l'adagrasib) la ciblant directement ont été approuvés à ce jour pour un usage clinique.



Le sotorasib et l'adagrasib se lient à des poches présentes à la surface de la protéine KRAS, empêchant la fixation d'autres composés susceptibles de la faire muter et ainsi de développer un cancer. Forte de ce savoir-faire, une équipe de chercheurs du Centre de régulation génomique en Espagne et du Wellcome Sanger Institute au Royaume-Uni a mis au point une nouvelle méthode permettant de cartographier tous les points de fixation possibles sur l’étoile de la mort en une seule fois.

Comment contrôler "l'étoile de la mort" et ainsi soigner les cancers ?

"Dans cette étude, nous avons mis au point une nouvelle approche qui permet de cartographier systématiquement les sites allostériques de protéines entières. C’est un peu comme si on allumait la lumière et qu'on mettait d’un seul coup au jour les nombreuses façons de contrôler la protéine KRAS", explique André Faure, coauteur de l'étude, dans un communiqué de presse.



"Le grand défi de notre médecine moderne n'est pas de savoir quelles protéines causent les maladies, mais de savoir comment les contrôler", a également déclaré Ben Lehner, directeur de la recherche.



"Notre étude présente une nouvelle stratégie pour cibler les protéines KRAS et accélérer le développement de médicaments pour contrôler leur activité. Les médicaments qui résulteront de cette pratique seront probablement des traitements plus sûrs et plus efficaces que ceux dont nous disposons actuellement", conclut-il.

Le cancer est la première cause de mortalité prématurée en France, devant les maladies cardiovasculaires. En 2023, on estime que plus 433.136 nouveaux cas de cancer seront diagnostiqués en France, et que 3,8 millions de personnes vivent dans notre pays avec un diagnostic de cancer.

Dans le monde, le cancer constitue la deuxième grande cause de décès avec près de 10 millions de morts par an.