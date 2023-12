Les algues, une alternative intéressante aux protéines d'origine animale

L'ESSENTIEL Les protéines sont, avec les glucides et les lipides, l’une des trois grandes familles de macronutriments. Jouant un rôle essentiel au niveau musculaire ou cutané, elles sont impliquées dans de nombreux processus comme la réponse immunitaire, le transport de l’oxygène dans l’organisme ou encore la digestion.

Des chercheurs ont évalué l’impact de l’ingestion de protéines végétales issues d’algues sur les concentrations d'acides aminés dans le sang, ainsi que sur les taux de synthèse de protéines myofibrillaires au repos et après un exercice physique.

L’étude révèle que les protéines provenant de la spiruline ou de la chlorelle peuvent être une excellente alternative aux protéines d’origine animale "en ce qui concerne le maintien et le renforcement musculaires".

Si les produits d’origine animale, en particulier le poulet ou le saumon, ont la réputation d’être les meilleures sources de protéines, il existe aujourd’hui, "pour des raisons éthiques et écologiques, un intérêt croissant pour les protéines non animales et produites de manière durable", telles que le tofu, les légumineuses ou les cacahuètes. Une nouvelle étude, publiée dans The Journal of Nutrition, vante même les mérites d’un aliment particulièrement respectueux de l’environnement et riche en protéines végétales : les algues.

Comment les algues stimulent-elles la synthèse des protéines ?

Les chercheurs de l’Université d’Exeter (Royaume-Uni) se sont appuyés sur un essai clinique mené sur une cohorte de 36 jeunes adultes en bonne santé. Après un exercice de résistance à une jambe, les participants ont ingéré une boisson contenant 25 grammes de protéines provenant soit de mycoprotéines dérivées de champignons, soit de spiruline, soit de chlorelle – deux algues qu’on retrouve facilement dans le commerce.

Des échantillons de sang et de muscles ont été prélevés au départ et pendant une période de quatre heures après l'alimentation et après l'exercice, "afin d’évaluer les concentrations d'acides aminés sanguins et les taux de synthèse des protéines myofibrillaires dans les tissus reposés et stimulés", peut-on lire dans un communiqué.

Les algues, pour "le maintien et le renforcement musculaires"

Résultat, "l'ingestion de protéines a augmenté les concentrations d'acides aminés essentiels dans le sang, mais plus rapidement et avec des réponses de pointe plus élevées avec la consommation de spiruline et de chlorelle par rapport à la mycoprotéine". De même, elle "a augmenté les taux de synthèse des protéines myofibrillaires dans les tissus reposés et stimulés, sans différences entre les groupes, mais avec des taux d'exercice plus élevés par rapport aux muscles reposés".

Cette étude est, selon les auteurs, "la première du genre" à démontrer que l'ingestion d’algues comme la spiruline peut constituer "une alternative intéressante et durable aux protéines d'origine animale en ce qui concerne le maintien et le renforcement musculaires". Sans compter tous les autres avantages nutritionnels que compte la spiruline en termes de minéraux, de vitamines et d’anti-oxydants.