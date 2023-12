Hypercholestérolémie : bouger plus pendant l'enfance réduit les risques

L'ESSENTIEL Au cours de 13 ans de suivi, le temps sédentaire était passé d'environ six à neuf heures par jour et l’activité physique légère a diminué de six à trois heures par jour.

Pratiquer une activité physique légère, durant quatre heures et demie par jour, a entraîné une réduction du cholestérol de 0,53 mmol/l chez les enfants et les adolescents.

Faire des longues marches, de la danse lente ou de la natation dès l'enfance serait 5 à 8 fois plus efficace que pratiquer une activité physique modérée à intense.

Les enfants et les adolescents sont de plus en plus sédentaires et passent beaucoup de temps devant leurs écrans. Cela peut augmenter le taux de cholestérol de 67 % à l'âge adulte, entraînant des problèmes cardiaques (athérosclérose, lésions cardiaques) et même une mort prématurée. C’est ce qu’ont récemment révélé des scientifiques de l'université d'Exeter (Royaume-Uni). Cependant, dans la même étude, ils ont montré que l’hypercholestérolémie due à la sédentarité infantile pourrait être inversée par une activité physique légère.

En 13 ans, le temps sédentaire est passé de six à neuf heures par jour

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont suivi 792 enfants, âgés de 11 ans, jusqu'à l'âge de 24 ans. Au cours de l’intervention, des mesures par accéléromètre du temps sédentaire, de l'activité physique légère et de l'activité physique modérée à vigoureuse ont été recueillies à l'âge de 11, 15 et 24 ans. Le cholestérol des lipoprotéines de haute densité, le cholestérol des lipoprotéines de basse densité, les triglycérides et le cholestérol total ont aussi été mesurés à plusieurs reprises. Les jeunes ont également fait l'objet de mesures répétées de la masse grasse corporelle, la masse musculaire, la glycémie à jeun, de l'insuline et de la protéine C-réactive de haute sensibilité, du statut tabagique, du statut socio-économique et des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires.

Les résultats, publiés dans la revue Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, ont montré qu’au cours de 13 ans de suivi, le temps sédentaire était passé d'environ six à neuf heures par jour. L’activité physique légère a diminué de six à trois heures par jour, tandis que l'activité physique modérée à intense est restée relativement stable, à environ 50 minutes par jour, de l'enfance jusqu'au début de l'âge adulte. L'augmentation moyenne du cholestérol total était de 0,69 mmol/l.

Faire 4 heures d’activité physique légère serait efficace pour lutter contre l’excès de cholestérol

L’équipe a constaté qu’une activité physique légère (longues marches, tâches ménagères, danse lente, natation ou vélo) de quatre heures et demie par jour en moyenne, de l'enfance au début de l'âge adulte, a entraîné une diminution du cholestérol de 0,53 mmol/l. Dans les conclusions des recherches, les auteurs ont ajouté que l'activité physique d'intensité légère pratiquée dès l'enfance pourrait être 5 à 8 fois plus efficace que l'activité physique modérée à intense pour inverser l'effet négatif de la sédentarité sur l'hypercholestérolémie.

"Cette étude souligne l'incroyable importance de l'activité physique légère pour la santé. (…) Il est donc peut-être temps que l'Organisation mondiale de la Santé mette à jour ses recommandations sur l'exercice physique chez les enfants, et que les experts en santé publique, les pédiatres et les médecins de famille mettent en place des programmes de prévention de l'hypercholestérolémie", a déclaré le Dr Andrew Agbaje, auteur principal des travaux, dans un communiqué.