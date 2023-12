Crise d’asthme : tout ce qu’il faut savoir pour la gérer comme il faut

L'ESSENTIEL 6 à 9 % de la population française est asthmatique.

Plusieurs facteurs peuvent déclencher une crise d’asthme, tels que les acariens, la pollution de l’air, les squames d’animaux domestiques ou encore le froid.

En cas de crise simple, la prise de six à huit bouffées maximum de bronchodilatateurs à courte durée d’action suffit. Sinon, il faut contacter rapidement un médecin ou les Urgences.

Près de 4 millions de Français sont asthmatiques, d’après les dernières données de Santé publique France en 2022, avec une augmentation de la prévalence chez les enfants.

La toux asthmatique est l’un des symptômes de cette maladie inflammatoire chronique des bronches, avec l'essoufflement, la respiration sifflante ou encore la sensation d’oppression dans la poitrine. Une crise peut durer de plusieurs minutes à quelques heures. Son intensité et sa fréquence varient en fonction des individus.

Asthme : pourquoi une toux peut-elle se déclencher ?

“L’une des caractéristiques d’une toux asthmatique est qu’il existe des déclencheurs spécifiques pour la toux”, explique la Dr Emily Pennington, pneumologue à la Clinique de Cleveland. Ces facteurs déclencheurs peuvent être la poussière, la pollution de l’air, des squames d’animaux, de la fumée de cigarette, des produits chimiques, ou encore un air très frais. “Pour certains patients, il peut s’agir d’une toux sèche, mais pour d’autres, la toux peut produire des mucosités ou du mucus.” À noter qu’il est courant qu’une toux due à l’asthme s’aggrave la nuit et qu’elle peut même réveiller le malade.

Selon la pneumologue, il est surtout important d’éviter la crise d’asthme, en prenant certaines mesures pour réduire les risques. Comment ? En évitant au maximum de potentiels déclencheurs. Elle conseille par exemple de porter un masque lorsque vous rentrez en contact avec un de ces facteurs déclenchant, ou encore de vous couvrir la bouche pour respirer en extérieur si l’air est très frais et qu’il risque alors de vous déclencher une crise.

Gérer une crise d’asthme à la maison

Les inhalateurs de corticostéroïdes constituent le principal type de traitement de fond de l’asthme, détaille la médecin. Mais en cas d’urgence, des bronchodilatateurs à courte durée d’action peuvent être utilisés, comme la Ventoline. Ils agissent très rapidement, en quelques minutes, mais uniquement pendant quatre à six heures. Normalement, une crise simple doit s’arrêter après la prise de six à huit bouffées d’aérosol maximum (espacées toutes les 10 à 15 minutes). Il faut également penser à supprimer le déclencheur de l’environnement du malade.

Si la crise résiste au traitement, il peut s’agir d’une crise dite “sévère”. Dans cette situation, il faut prévenir un médecin ou les Urgences sans tarder (en appelant le 15, le 18 ou le 115). Certaines crises d’asthme aigu peuvent nécessiter des injections de corticoïdes pendant quelques jours.

Le poids peut également avoir un impact sur l’asthme

Enfin, la spécialiste rappelle que le poids joue un rôle important dans l’asthme : “l’obésité augmente l’inflammation dans le corps, ce qui peut rendre l’asthme plus difficile à contrôler”. À l’inverse, de bonnes habitudes peuvent aider à gérer l’asthme, notamment “une alimentation riche en fruits et légumes et pauvre en aliments transformés”.