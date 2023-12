Produits chimiques : près de 20 % des articles de grande consommation en contiennent

L'ESSENTIEL D’après l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), 18 % des objets vendus aux consommateurs et aux professionnels inspectés sont en infraction avec la législation.

Parmi les articles concernés, on retrouve les appareils électriques, les équipements sportifs, les jouets pour enfant et les produits de mode.

Ces produits contenaient des niveaux excessifs de substances chimiques, telles que le plomb et les phtalates, qui sont dangereuses pour la santé.

Attention aux produits de grande consommation, selon l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Avant de lancer cette alerte, l’institution a vérifié si différents types d’articles vendus aux consommateurs et aux professionnels sur le marché en Europe étaient conformes à la réglementation sur les substances chimiques. Pour cela, elle a passé au peigne fin plus de 2.400 objets du quotidien.

Écouteurs, figurines, tapis de yoga : des substances chimiques dans 18 % des produits inspectés

Selon les résultats, plus de 400 d'entre eux enfreignaient la législation de l'Union européenne sur les produits chimiques. L’analyse a révélé des niveaux excessifs de substances chimiques dangereuses, telles que le plomb et les phtalates, dans les objets vendus aux consommateurs. Dans le détail, 52 % des appareils électriques, tels que les chargeurs, les câbles et les écouteurs, ont été jugés non conformes, principalement en raison de la présence de plomb dans les soudures, de phtalates dans les pièces en plastique souple ou de cadmium dans les circuits imprimés.

Autres articles jugés dangereux : les équipements sportifs (les tapis de yoga, les gants de vélo, les ballons). Le rapport a aussi révélé que 16 % des jouets non-électriques (les jouets pour le bain, les poupées, les figurines, le slime…) étaient en infraction avec la législation européenne. Les produits de mode, comme les sacs, les bijoux, les ceintures, les chaussures et les vêtements étaient également jugés non conformes en raison des phtalates, du plomb et du cadmium qu'ils contenaient.

"Dans les cas où des produits non conformes ont été découverts, les inspecteurs ont pris des mesures coercitives, dont la plupart ont abouti au retrait de ces produits du marché", a souligné l’ECHA.

Les effets du plomb et des phtalates sur la santé

Pour rappel, le plomb est un métal toxique naturellement présent dans la croûte terrestre. Selon le ministère de la Santé, à fortes doses, il peut conduire à des encéphalopathies, des neuropathies et au décès chez l’adulte et chez l’enfant. Ce produit chimique provoque aussi des effets digestifs. "Le plomb présente également des effets sur la pression artérielle, sur la fonction rénale chez l’adulte ainsi que sur la reproduction et le développement de l’enfant et sur le système nerveux central (diminution de points de quotient intellectuel, troubles de l’attention) chez l’enfant, même à des faibles doses."

Quant aux phtalates, qui forment une famille de produits chimiques de synthèse, ils sont classés comme perturbateurs endocriniens. Couramment utilisés comme adoucissants pour rendre les plastiques, tels que le PVC, plus souples et plus durables, ils sont mis en cause dans la survenue des cancers, d’après le Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard.

"Plusieurs orthophtalates, par exemple le DEHP, le phtalate de dibutyle (DBP), le phtalate de diisobutyle (DIBP) et le phtalate de benzyle et de butyle (BBP), peuvent nuire à la fertilité ou au bébé à naître et interférer avec notre système hormonal. Ils affectent notamment le développement sexuel des garçons, ce qui peut entraîner une infertilité chez les adultes", a signalé l’ECHA.