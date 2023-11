Les plastiques recyclés contiennent trop de produits chimiques toxiques

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude de l'Université de Göteborg montre que le plastique recyclé contient en plus des “substances ajoutées de manière non intentionnelle” à des concentrations inconnues.

Les chercheurs ont identifié plus de 600 composés chimiques, notamment des pesticides, des produits pharmaceutiques ou encore des produits chimiques industriels.

“Les produits chimiques dangereux présentent des risques pour les travailleurs du recyclage et les consommateurs, ainsi que pour la société dans son ensemble et l’environnement", ont averti les scientifiques.

“Le plastique c’est fantastique”, chantait le groupe Elmer Food Beat dans les années 80 pour encourager les jeunes à utiliser le préservatif. 30 ans plus tard, il est bien difficile de vanter les louanges de cette matière, tant les monceaux de plastique jonchent la planète, provoquant des problèmes non seulement aux écosystèmes mais également à notre santé. L’idée de recycler le plastique est donc rapidement devenue une solution, mais une récente étude montre qu’elle n’est pas sécuritaire. En effet, si les plastiques sont déjà connus pour contenir une quantité impressionnante de composés chimiques avec des propriétés dangereuses pour notre santé, il semblerait, selon cette nouvelle étude publiée dans Data in Brief via ScienceDirect, que les plastiques recyclés contiennent en plus des “substances ajoutées de manière non intentionnelle” à des concentrations inconnues... Explications.

Plus de 600 composés chimiques identifiés dans le plastique recyclé

“Le recyclage du plastique a été présenté comme une solution à la crise de la pollution plastique, mais les produits chimiques toxiques contenus dans les plastiques compliquent leur réutilisation et leur élimination, ce qui entrave le recyclage”, explique la professeure Bethanie Carney Almroth, de l'Université de Göteborg. Avec son équipe de scientifiques, ils ont examiné des granulés de plastique recyclé collectés dans 13 pays du globe et ont découvert la présence de plus de 600 composés chimiques. Ces composés couvrent diverses classes de produits, notamment les pesticides, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques industriels et les additifs plastiques.

“Des risques pour les travailleurs du recyclage et les consommateurs”

“Les produits chimiques dangereux présentent des risques pour les travailleurs du recyclage et les consommateurs, ainsi que pour la société dans son ensemble et l’environnement, ont averti des chercheurs de l’Université de Göteborg, de l’IPEN, de l’Université d'Aarhus et de l’Université d'Exeter dans une correspondance publiée dans la revue Science. Avant que le recyclage puisse contribuer à résoudre la crise de la pollution plastique, l’industrie du plastique doit limiter les produits chimiques dangereux. Cela représente plus de 13.000 produits chimiques utilisés dans les plastiques, dont 25 % sont classés comme dangereux.” Selon ces scientifiques, “aucun produit chimique plastique ne peut être classé comme sûr”.

Cette étude vient s'ajouter à d'autres recherches sur le sujet, aboutissant aux mêmes conclusions. En 2021, des travaux publiés par le Réseau international pour l'élimination des polluants (IPEN), regroupant 600 ONG dans une centaine de pays du monde, révélait déjà que tous les échantillons de plastique recyclés recueillis par ses membres contenaient au moins un produit toxique, perturbateur endocrinien ou cancérogène.

Pollution plastique : 175 pays doivent trouver un accord

Ces résultats arrivent alors que des négociations ont lieu actuellement à Nairobi (au Kenya) entre 175 pays, afin d’établir un Traité international contre la pollution plastique. Celui-ci devrait devenir juridiquement contraignant d’ici fin 2024. L’enjeu est de taille car si rien n’est fait, la consommation mondiale de plastique pourrait atteindre 1,2 million de tonnes en 2060, selon l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), soit trois fois plus qu’aujourd’hui.