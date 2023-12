Comment éviter les taches de vin rouge sur les dents ?

L'ESSENTIEL Le vin rouge peut laisser des taches sur les dents.

C'est lié aux tanins et aux pigments qu'il contient mais aussi à son acidité.

Plusieurs astuces permettent de limiter les taches.

Qui dit fêtes de fin d’année, dit souvent trinquer ! Le vin rouge fait partie des alcools très consommés pendant cette période. Mais cela peut entraîner quelques désagréments, dont la coloration des dents. Après un verre, elles prennent une teinte violacée et des traces peuvent apparaître. Une dentiste de l’université américaine de Rutgers donne quelques astuces pour limiter le risque de taches.

Pourquoi le vin rouge laisse-t-il des traces sur les dents ?

Mais pourquoi votre sourire prendre cette couleur violacée ? Uchenna Akosa, directrice du cabinet universitaire de la Rutgers School of Dental Medicine répond à cette question dans un article de son établissement. "Lorsque vous buvez du vin rouge, vous faites face à une triple menace pour la blancheur de vos dents : les anthocyanes qui sont les pigments du raisin qui donnent au vin rouge sa couleur, les tanins qui aident à lier le pigment à vos dents et l'acidité du vin qui grave votre émail, rendent l'émail plus poreux et permettent à la tache de coller plus facilement", explique l'experte.

Ainsi, plus l’émail est fragile et les plaques dentaires abondantes, plus les taches seront nombreuses.

Vin rouge : anticiper pour éviter les tâches sur les dents

Selon cette spécialiste, il faut savoir anticiper pour les éviter. Elle recommande de se brosser les dents 30 minutes avant de boire du vin. "Mais pas juste après, car le dentifrice peut provoquer davantage de rayures dans l’émail", prévient-elle. Il faut aussi éviter de boire du vin blanc avant le vin rouge, car il renferme plus d’acide, ce qui va exacerber les taches. Par ailleurs, elle conseille de se rincer la bouche après avoir bu, car cela "aide à réduire l'acidité du vin et stimule le flux de salive, ce qui est essentiel pour lutter contre les bactéries nocives et maintenir le pH idéal dans votre bouche". Tout ce qui augmente la production de salive sera bénéfique, comme bien mâcher ses aliments par exemple. "Le fromage est idéal pour accompagner le vin, car il stimule la production de salive et réduit l'acidité du vin", complète-t-elle.

Tache de vin rouge sur les dents : les bons gestes à avoir lors du brossage

Après le repas, il est aussi recommandé de respecter certaines règles pour limiter les effets du vin sur la santé bucco-dentaire. Cela passe d’abord par un bon brossage de dents avec une brosse à dents souple, voire extra-souple si vous souffrez de douleurs aux gencives. "Placez la brosse à dents à un angle de 45 degrés par rapport aux gencives et brossez doucement d'avant en arrière par petits mouvements, détaille la dentiste américaine. Vous devez brosser l’extérieur, l’intérieur et les surfaces de mastication de vos dents." En revanche, elle déconseille les dentifrices dits blanchissants, qui peuvent être mauvais pour la santé de votre sourire. "Faites attention aux produits qui contiennent des ingrédients comme le charbon de bois ou le bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude)", prévient-elle.

Avant le coucher, Uchenna Akosa recommande d’utiliser un hydropulseur ou du fil dentaire pour éliminer les particules coincées entre les dents. Selon elle, les détartrages et nettoyages chez le dentiste doivent être réalisés régulièrement pour éliminer la plaque dentaire, qui peut contribuer à l’apparition des caries.

Hygiène des dents : "Tout ce qui peut tacher une chemise peut tacher les dents"

Si le vin rouge créé des taches immédiatement après la consommation, ce n’est pas le seul produit qui abîme les dents. "Tout ce qui peut tacher une chemise peut tacher vos dents, comme le café noir, le thé noir, les baies, le vinaigre balsamique, les chocolats, les bonbons et le tabac, alerte-t-elle. Les boissons comme les sodas et les jus endommagent l'émail et rendent les dents plus sensibles aux taches."