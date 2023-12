Vous pleurez devant les films ? C’est bon signe !

L'ESSENTIEL Dans l’étude, les participants qui pleuraient facilement devant des films désapprouvaient les transgressions morales.

Ils avaient plus tendance à afficher un comportement prosocial, par exemple à faire des dons à des œuvres caritatives.

Selon les auteurs, le fait de pleurer, qui était lié à l’altruisme et l’empathie, renforçait les émotions et les valeurs morales.

La perte d’un être cher, un événement stressant, une semaine de travail surchargée… Plusieurs raisons et situations peuvent inciter une personne à pleurer de tristesse, de fatigue, de rage ou encore de soulagement et d’empathie. "Certaines impliquent des aspects hautement moraux comme l'altruisme ou le bon sens moral. Dans le même temps, il a été constaté que les personnes qui versent souvent des larmes sont perçues comme étant plus intègres moralement. Elles sont vues comme plus honnêtes, fiables et sincères que les autres", a indiqué une équipe internationale de chercheurs.

4 catégories de larmes identifiées

Dans une étude, les scientifiques ont voulu savoir si cette perception reflétait la vérité. Pour cela, ils ont recruté 2.357 adultes néerlandais, indiens et britanniques. Les participants ont dû répondre à un questionnaire sur leur propension à pleurer et ont aussi dû visionner un film ou lire un livre. Au cours de cette intervention, les auteurs ont analysé leur comportement, notamment leurs pleurs, face à 30 types de transgressions morales (des mensonges, des faux aveux, le fait de contourner une file d’attente).

Dans le cadre des recherches, l’équipe a également identifié quatre catégories de larmes. Les "larmes d'attachement" sont versées en réponse à des événements, tels que des séparations et des retrouvailles, tandis que les "larmes de société" font suite à des conflits au sein d'un groupe. Les "larmes de compassion" coulent lorsque l'on voit d'autres personnes dans le besoin ou dans la douleur, et les "larmes sentimentales" sont celles qui surviennent lorsque l'on est face à une scène émouvante.

Les personnes qui pleuraient devant un film étaient contre les transgressions morales

Selon les résultats, publiés dans la revue Social Psychological Bulletin, les volontaires qui admettaient pleurer devant des films ou en lisant un livre faisaient partie du groupe qui ne cautionnait pas les transgressions morales. Ils avaient tendance à être plus disposés à afficher un comportement prosocial, par exemple à faire des dons à des œuvres caritatives ou à désapprouver les mensonges. Ainsi, les chercheurs ont estimé que le fait de pleurer était lié à l’altruisme et l’empathie et renforçait les émotions et les valeurs morales.

"Des travaux supplémentaires doivent être menés, mais il semble que cette étude remette en question l’idée selon laquelle seules les ‘bonnes’ personnes pleurent", ont conclu les scientifiques.