La solitude peut aussi être bénéfique à votre bien-être !

L'ESSENTIEL La nouvelle recherche de l’Université de Reading monte que la solitude présente à la fois des avantages et des effets néfastes en termes de bien-être.

Les scientifiques ont remarqué que passer plus de temps seul pouvait aider à réduire le stress et booster la sensation de pouvoir être soi-même, mais en excès les volontaires se sentaient seuls et moins satisfaits.

Par contre, les impacts négatifs de la solitude étaient réduits, voire annulés, lorsqu'elle résultait d'un choix personnel.

Souffrances psychiques, déclin cognitif, problèmes cardiaques... De nombreuses études mettent en avant les effets néfastes de la solitude de la santé. Cependant, une nouvelle étude de l'université de Reading suggère que la solitude peut aussi offrir des avantages en termes de bien-être.

Ces travaux ont été publiés dans la revue Scientific Reports, le 5 décembre 2023.

Solitude : il n'existait pas d'équilibre optimal



Pour cette étude, les chercheurs ont suivi 178 adultes âgés de 35 ans et plus pendant 21 jours. Ils ont évalué le temps que les volontaires passaient seuls par rapport à celui où ils interagissaient avec les autres grâce à des journaux remplis quotidiennement. Les participants y précisaient aussi leur niveau de stress, de satisfaction dans la vie, d'autonomie et de solitude à chaque journée.



Les résultats ont montré qu'il n'existait pas d'équilibre optimal entre la solitude et les interactions sociales. Il n'y a pas réellement un "bon nombre" d'heures à passer seul. Toutefois, les analyses indiquent que passer plus d'heures seul était associé à un sentiment accru de réduction du stress. Ce qui suggère que la solitude peut avoir des effets apaisants. De plus, une journée avec plus de temps dans la solitude était également liée à une sensation de liberté et la possibilité d'être soi-même.



Néanmoins, bien que la solitude puisse avoir des effets bénéfiques, il semble qu'il ne faille pas en abuser. L'étude a révélé que les jours où les participants passaient plus d'heures seuls, ils se sentaient plus seuls et moins satisfaits. Ainsi, la solitude quotidienne entretenait des relations à la fois bénéfiques et néfastes avec le bien-être.

Bien-être : la solitude choisie est bénéfique



En fait, l'équipe a remarqué que les impacts négatifs de la solitude étaient réduits ou annulés lorsqu'elle était choisie, et non imposée par des facteurs externes. Les personnes ayant passé volontairement du temps en solo ne déclaraient pas se sentir globalement seules ou moins satisfaites. Par ailleurs, les avantages - comme la réduction du stress - persistaient dans la durée.



"Les confinements imposés par la pandémie ont mis en évidence bon nombre des impacts à long terme qui peuvent survenir lorsque nous sommes privés d'interaction avec d'autres personnes. Pourtant, cette étude met en évidence certains des avantages que la solitude peut apporter comme moins de stress et plus de liberté à être nous-mêmes", explique l'auteure principale la Pr Netta Weinstein dans un communiqué de l'université du Royaume-Uni. "Cette étude souligne que passer du temps seul peut être un choix sain et positif, et qu'il n'existe pas de niveau universel de socialisation ou de solitude à atteindre", conclut-elle.