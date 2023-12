Donner à manger aux oiseaux est bénéfique pour notre bien-être

L'ESSENTIEL Dans le cadre de l’étude, les personnes ont fait part de leurs réactions émotionnelles après avoir donné à manger aux oiseaux.

Nourrir ces animaux est "l'un des seuls moyens dont nous disposons pour établir un lien quotidien avec la faune".

Les habitants des zones urbaines, les personnes disposant d'une terrasse et les adultes ayant des capacités physiques très variées peuvent le faire.

Les êtres humains ont un lien particulièrement fort avec les oiseaux. C’est pourquoi de nombreuses personnes les nourrissent dans le monde entier. C’est le constat fait par des chercheurs de l’Institut polytechnique et université d'État de Virginie (États-Unis), qui plaident non seulement pour la reconnaissance des avantages de cette activité pour l’Homme, mais aussi pour qu'elle joue un rôle dans les orientations et politiques publiques. "Les agences de protection de la faune et de la flore et tous ceux qui prennent des décisions sur la gestion du nourrissage des oiseaux doivent tenir compte non seulement des données scientifiques concernant les oiseaux, mais aussi des données scientifiques concernant les êtres humains", a déclaré Ashley Dayer, professeur au département de la conservation des poissons et de la faune sauvage.

Les personnes nourrissant des oiseaux rapportent aussi "leurs réactions émotionnelles"

Dans le cadre d’une étude, parue dans la revue People and Nature, la chercheuse et son équipe ont voulu démontrer que donner à manger aux oiseaux était bénéfique pour notre santé. Ils ont décidé de commencer leurs travaux en 2021 après avoir remarqué que 23 agences d'État conseillaient aux Américains de cesser de nourrir les oiseaux afin de réduire la propagation des maladies aviaires. Cependant, ces derniers avaient formulé ces recommandations sans preuve. Ainsi, pour mieux comprendre l'impact du nourrissage régulier des oiseaux sur le bien-être des êtres humains, les scientifiques ont utilisé un réseau existant de passionnés qui ont dû indiquer ce qu'ils voient à leurs mangeoires de novembre à avril.

"Les gens ne rapportent pas seulement ce qu'ils voient dans leurs mangeoires, mais aussi leurs réactions émotionnelles", a expliqué Ashley Dayer. Selon elle, cet effet positif ne se limite pas aux passionnés. Elle a précisé que les habitants des zones urbaines, les personnes qui disposent simplement d'une terrasse, les adultes ayant des capacités physiques très variées peuvent nourrir les oiseaux. "C'est donc un excellent moyen de maintenir le lien entre l'Homme et la faune", a-t-elle ajouté.

Donner à manger aux oiseaux pour "établir un lien quotidien avec la faune"

"Dans un monde où nous sommes si nombreux à vivre en ville ou en banlieue, la visite des oiseaux dans les mangeoires installées dans nos jardins ou sur nos balcons est l'un des seuls moyens dont nous disposons pour établir un lien quotidien avec la faune. Mais les gens veulent pouvoir nourrir les oiseaux de manière à ce que les populations d'oiseaux sauvages restent saines et prospères. Nos travaux nous aideront à élaborer des recommandations sur le nourrissage des oiseaux qui réduisent au minimum les risques pour les oiseaux sauvages et maximisent les avantages pour les personnes qui les nourrissent", a conclu Dana Hawley, professeur de sciences biologiques et co-auteure des recherches.