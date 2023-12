Le cerveau humain est-il genré ?

L'ESSENTIEL Le cerveau des hommes est en moyenne 10 % plus gros que celui des femmes, soit environ 1,350 kg chez les hommes contre 1,200 kg chez les femmes.

Selon l'INSERM : "Les filles ont en moyenne un peu plus de matière grise et les garçons un peu plus de matière blanche".

"Tous les êtres humains ont des cerveaux différents indépendamment du sexe".

La question de l'existence d'un cerveau masculin et féminin est complexe et nécessite de différencier les fonctions physiologiques liées à la reproduction sexuée des fonctions cognitives. Les avancées des recherches sur le développement du cerveau et la plasticité cérébrale ont montré que les filles et les garçons ont les mêmes aptitudes cérébrales concernant les fonctions cognitives telles que l'intelligence, la mémoire, l'attention et le raisonnement. C’est pour cela que sur le plan de ces fonctions, il n'y a pas de grandes différences entre les cerveaux masculins et féminins.

Des différences structurelles ont été observées entre les cerveaux masculins et féminins

Selon une méta-analyse, les hommes ont en moyenne des volumes cérébraux totaux plus importants que les femmes. Des différences "régionales" ont également été observées dans des régions du cerveau impliquées dans des "troubles neuropsychiatriques sexospécifiques". Par exemple, certaines régions du cerveau liées à l'autisme ont montré des différences de volume entre les sexes. Ces résultats suggèrent que certaines régions du cerveau pourraient être des candidates prometteuses pour l'étude des effets du sexe sur le cerveau en développement et la compréhension des conditions neurologiques et psychiatriques spécifiques à chaque sexe.

Le cerveau est unique pour chaque individu, indépendamment du sexe

Il est important de souligner que la taille du cerveau ou les proportions de matière grise et de matière blanche n'ont pas d'impact direct sur les capacités intellectuelles des individus. De plus, chaque individu a un cerveau unique, et il existe autant de différences entre les cerveaux de deux personnes d'un même sexe qu’entre les cerveaux de deux personnes de sexes différents : « Par exemple, le célèbre scientifique Albert Einstein avait un cerveau plus petit que la moyenne, mais cela ne l'a pas empêché de développer des capacités intellectuelles exceptionnelles. Les avancées dans la compréhension de la plasticité cérébrale ont également permis de comprendre que les connexions neuronales se forment et évoluent de manière différente chez chaque individu en fonction de facteurs environnementaux, d'expériences de vie et d'autres influences externes ».

Quid de la plasticité cérébrale ?

La plasticité cérébrale est une caractéristique importante du cerveau humain qui montre sa capacité à se modifier et à s'adapter tout au long de la vie. Après la naissance, la fabrication du cerveau est loin d'être terminée, car les connexions entre les neurones commencent à peine à se former. La majorité des milliards de circuits de neurones du cerveau humain se développent à partir du moment où le bébé commence à interagir avec le monde extérieur. Ces connexions neuronales vont ensuite être façonnées et évoluer chez l'enfant et chez l'adulte, de manières différentes d'un individu à l'autre en fonction de facteurs environnementaux, d'expériences vécues et de la société. Cette capacité de modification et d'adaptation du cerveau, associée à la complexité des interactions entre les gènes et l'environnement, contribue à la diversité des cerveaux humains.