Comment développer un lien d'attachement chaleureux avec son bébé ?

L'ESSENTIEL Le lien d'attachement avec son bébé évolue au fil du temps et des interactions.

Au départ, même si la relation affective ne se manifeste pas immédiatement, l'accent doit être mis sur la satisfaction des besoins fondamentaux de votre bébé.

Prendre soin de votre bébé contribue ainsi à augmenter votre confiance en tant que parents et vous permet d'être plus à l'aise dans la relation.

Développer un lien d'attachement chaleureux avec son bébé est une expérience qui évolue avec le temps et les interactions. En commençant par répondre à ses besoins de base, vous pourrez progressivement avoir des gestes simples et des attitudes affectueuses qui renforceront ce lien unique.

Les bases du lien d'attachement

Au départ, l'accent doit être mis sur la satisfaction des besoins fondamentaux de votre bébé. Même si une forte relation affective ne se manifeste pas immédiatement, cela n'affectera pas son bien-être.

En revanche, en portant une attention particulière à ses besoins de base, vous pouvez créer une fondation solide pour le développement du lien d'attachement.

Créer des interactions valorisantes

Avec le temps, les interactions avec votre bébé deviendront de plus en plus enrichissantes. N'hésitez pas à observer et interpréter les signaux que votre enfant émet pour renforcer le lien émotionnel.

Des gestes et des attitudes favorables

Prenez le temps d'observer attentivement votre bébé, en notant chaque petit détail. N'hésitez pas à l'envelopper dans vos bras et exprimez lui votre affection par des paroles douces. Les caresses favorisent un sentiment de bien-être et renforce le lien parent-enfant.

N'hésitez pas à prendre le temps de moments ludiques dans votre routine avec des jeux simples, des chansons ou des histoires, même si votre bébé est encore tout petit. En étant authentique dans vos interactions, en acceptant vos essais et vos erreurs, vous pourrez ainsi vous détacher des idées préconçues et construire votre relation progressivement.

Enfin, ayez des attentes réalistes, en découvrant le caractère de votre bébé plutôt qu’en essayant de projeter sur lui vos attentes. En partageant votre ressenti avec votre entourage vous pouvez aussi en apprendre un peu plus sur votre enfant et bénéficier d'un soutien.

En savoir plus : "L'Attachement" de Daniel Siegel et Tina Payne Bryson.