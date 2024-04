Votre santé révélée par votre groupe sanguin

L'ESSENTIEL Les quatre principaux groupes sanguins sont : A, B, AB et O.

Des études ont révélé que le groupe sanguin peut augmenter le risque de certaines maladies, telles que les maladies cardiaques, les AVC ainsi que certains cancers.

Les scientifiques ne sont pas en mesure d'en expliquer les raisons, d'autres recherches seront nécessaires.

Il existe quatre principaux groupes sanguins : A, B, AB et O. Ils possèdent des antigènes spécifiques, c’est-à-dire des substances qui produisent des anticorps, et donc des réponses immunitaires différentes.

Les personnes du groupe sanguin A ont des antigènes A et celles du B ont des antigènes B. En revanche, les personnes qui ont du sang AB possèdent à la fois des antigènes A et B et celles du groupe O n'ont ni l'un ni l'autre. Ces différences ont des conséquences importantes.

Par exemple, une personne du groupe sanguin B a des antigènes B sur ses globules rouges. Par conséquent, son système immunitaire n’analysera pas les autres antigènes B comme étant pathogènes. Mais, si des antigènes A se retrouvent dans son organisme, par une transfusion sanguine par exemple, son système immunitaire va tenter de détruire ces cellules comme s'il s'agissait d'une infection.

Un risque plus élevé de cancers pour le groupe sanguin A

Plusieurs études ont révélé que le groupe sanguin peut augmenter le risque de développer certaines maladies. Dans un article publié sur le site de la Tufts University School of Medicine shares, Raymond Comenzo, hématologue et professeur dans cette université, expose les connaissances actuelles liées à l'implication des groupes sanguins au risque de développer une maladie.

En matière de cancer, les études scientifiques démontrent que les personnes de groupe sanguin A courent un risque plus élevé de développer un cancer de l’estomac. C'est notamment parce qu’ils sont davantage porteurs de la bactérie Helicobacter pylori. Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), 6 à 10 % des personnes atteintes d’Helicobacter pylori vont développer un ulcère de l’estomac. Cette bactérie peut provoquer une inflammation et éventuellement entraîner un cancer.

Les patients de groupes sanguins A, B ou AB présentent également un risque plus élevé de développer un cancer du pancréas, du poumon, du sein, colorectal et du col de l'utérus. "Le gène ABO peut également jouer un rôle dans l'augmentation du risque de certains cancers", explique Raymond Comenzo.

Des risques de maladies cardiaques et d’AVC plus élevés chez les groupes A, B et AB

Les groupes sanguins A, B et AB ont un plus grand risque de crise cardiaque et de troubles de la coagulation. En effet, les personnes de groupe sanguin A sont plus à risque de subir un accident vasculaire cérébral (AVC) avant l'âge de 60 ans comparativement aux personnes de groupe sanguin O, selon une étude publiée dans la revue Neurology. Ces derniers auraient également un risque plus faible de mourir de la Covid-19.

Aujourd'hui, des liens entre les groupes sanguins et certaines maladies ont été observés, mais les scientifiques ne parviennent pas encore à en expliquer les raisons. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour mieux comprendre le véritable impact des groupes sanguins sur ces risques, même si cet impact reste néanmoins faible par rapport aux facteurs de risques contrôlables tels que l’alimentation, l’activité physique, etc.