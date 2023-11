Longtemps alcoolique, Ewan McGregor évoque ses années de dépendance

L'ESSENTIEL Ewan McGregor s’est confié sur l’alcoolisme contre lequel il s’est battu pendant des années.

Sobre depuis les années 2000, l’acteur a notamment raconté comment lui est venu l’envie d’arrêter l’alcool.

Pour rappel, Santé Publique France recommande de ne pas boire plus de 2 verres d'alcool par jour, et pas tous les jours.

"J'avais juste honte de moi, vraiment." La star de Star Wars et de Trainspotting, Ewan McGregor, s’est confié dans Men's Health sur l’alcoolisme contre lequel il s’est battu pendant des années et qui a bien failli le tuer.

Comment Ewan McGregor a eu envie d’arrêter l’alcool

Sobre depuis les années 2000, l’acteur a notamment raconté comment lui est venue l’envie d’arrêter l’alcool. "Je n'étais pas quelqu'un qui pouvait fumer ou boire avec modération, et j'ai soudainement compris que ces choses me tueraient. J'ai commencé à imaginer le médecin me disant que j'avais un cancer à cause du tabac ou que j'étais extrêmement malade à cause de la quantité d'alcool que j'avais consommée. Quel genre de regret aurais-je si je devais dire à mes enfants ou à ma femme que je suis en train de mourir à cause d'un comportement que j'aurais pu modifier ? Je ne voulais pas être ce genre d'homme", a-t-il retracé.



"À l'origine, j'étais un ivrogne heureux. Je pensais que c'était cool et que ça donnait l'impression que j’étais un dur à cuire. Mais plus tard, l'alcool est devenu un véritable dépresseur. L’alcoolisme, c'est comme si quelqu'un vivait à l'intérieur de vous et s'acharnait à vous détruire", a-t-il également analysé.

Pour Ewan McGregor, l'entourage est essentiel pour arrêter l'alcool

Pour la star britannico-américaine de 52 ans, l’entourage a un rôle essentiel dans le sevrage, tout comme la volonté de s'en sortir. "Ce qui compte le plus dans tout régime, qu'il s'agisse de perdre du poids ou d'arrêter de boire et de fumer, c'est votre volonté de chercher de l'aide et votre désir de dire stop", a-t-il estimé.



Le difficile parcours d’Ewan McGregor aura tout de même eu un impact positif sur sa compréhension des scénarios. "Maintenant, quand je vois des personnages qui sont des toxicomanes, je les regarde à travers un prisme différent, je les comprends mieux", a-t-il raconté.

D'après les données du Baromètre de Santé publique France, en 2020, 23,7 % de la population française âgée de 18 à 75 ans dépassaient les repères de consommation d'alcool. Ces consommations à risque étaient davantage le fait des hommes (33,5 % d'entre eux) que des femmes (14,9 %).



Pour rappel, Santé Publique France recommande de ne pas boire plus de 2 verres d'alcool par jour, et pas tous les jours.