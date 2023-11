Infections pulmonaires chez les enfants en hausse : la faute à mycoplasma pneumoniae ?

L'ESSENTIEL Les infections aiguës du poumon sont en hausse chez les enfants en France.

La bactérie mycoplasma pneumoniae pourrait être en cause.

L'infection par cette bactérie se soigne par un traitement antibiotique.

De plus en plus d’enfants sont touchés par des pneumopathies en France. Selon les données du réseau de surveillance OSCOUR, plus de 2.150 enfants de moins de 15 ans se sont rendus aux urgences pour une infection aigüe du poumon, la semaine dernière. Dans le détail, les chiffres montrent une augmentation de 44,44 % chez les moins de deux ans et de 23,55 % chez les 2 - 14 ans. Chez les moins de 15 ans, les passages aux urgences liés à cette pathologie sont près de trois fois plus nombreux que ces deux dernières années.

Mycoplasma pneumoniae : une explication à la hausse des pneumopathies infantiles ?

Pour plusieurs spécialistes, cette augmentation pourrait être liée à une bactérie appelée mycoplasma pneumoniae. "On constate sa résurgence dans tout l’hémisphère Nord", explique Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale à Genève, dans un article du journal Le Monde. "Les épidémies de Mycoplasma pneumoniae surviennent tous les trois à sept ans sans qu’on sache très bien pourquoi", complète-t-il. En Chine, une augmentation des cas a déjà été constaté.

Pour l’heure, les autorités sanitaires ne parlent pas d’épidémie, mais surveillent l’évolution des cas. Pour ce faire, des tests PCR doivent être réalisés à l’hôpital. Au Monde, Romain Basmaci, secrétaire général de la Société française de pédiatrie, souligne qu’une détection de la bactérie ne signifie par forcément qu’elle est responsable de l’infection. Ainsi, il est difficile d’estimer sa part de responsabilité dans l’augmentation des cas constatée. Toujours dans les colonnes du Monde, celui qui est aussi chef du service de pédiatrie générale et des urgences pédiatriques de l’hôpital Louis-Mourier (AP-HP), souligne qu’elle n’est pas responsable de toutes les pneumonies recensées, car une bonne partie d’entre elles seraient d’origine virale.

Résistance aux antibiotiques : comment soigner ces infections pulmonaires ?

Mais pour ces différents spécialistes, la vigilance est légitime. La bactérie a développé depuis longtemps une résistance à l’un des principaux antibiotiques utilisés, l’amoxicilline, et d’autres traitements perdent aussi en efficacité. "Les macrolides sont le traitement de première intention, souligne la Société française de microbiologie. La résistance acquise aux macrolides est en augmentation dans le monde et affecte actuellement 8 à 10 % des souches en France."

Mycoplasma pneumoniae : quels sont les symptômes de ces infections pulmonaires ?

L’administration d’un traitement antibiotique permet de réduire les risques de complications, même si les formes graves sont rares. Selon la Société française de microbiologie, "dans la majorité des cas, ces infections se traduisent par de simples trachéobronchites avec toux trainante". C’est notamment vrai pour les enfants et les jeunes adultes, qui représentent la majorité des cas. Comme la Covid-19, la maladie se transmet par les gouttelettes et par le contact prolongé avec une personne infectée. Pour se protéger, les recommandations sont les mêmes : porter un masque en cas de symptôme et appliquer les gestes barrières.