Santé : 5 conseils pour bien s’alimenter à tous les âges

A l’occasion de son 10e anniversaire, la Fondation de l’Académie de Médecine a dévoilé son nouveau livre blanc intitulé "Alimentation aujourd’hui et demain".

Alimentation : pourquoi un nouveau livre blanc ?

Destiné à un large public d'initiés et non initiés, cet ouvrage fait la synthèse de débats sur l’alimentation organisés par la Fondation de l’Académie de Médecine.

“Avec la contribution de médecins, de nutritionnistes, de chefs cuisiniers, de scientifiques et d’usagers, nous avons souhaité, avec ce livre blanc, nous ériger contre certaines recommandations alimentaires qui pousseraient une partie de nos concitoyens à basculer vers une radicalité dans l’observance de "régimes", sans aucune compréhension des risques qu’ils peuvent prendre”, explique Richard Villet, Secrétaire général de la Fondation de l’Académie de Médecine. "Nous souhaitons rappeler des informations vérifiées, scientifiques et essentielles sur l’alimentation dans un contexte où les fake news inondent les réseaux sociaux", poursuit le médecin.

5 conseils essentiels pour bien s’alimenter

Voici les principaux enseignements énumérés dans le livre blanc :

- Une bonne alimentation chez l’enfant jusqu’à deux ans doit être débutée in utero et passe par un régime chez la mère pendant la grossesse, en qualité et en quantité suffisantes, sans alcool, avec en principe seulement un complément en acide folique (vitamine B9). Ce régime doit être poursuivi pendant l’allaitement, qui est hautement recommandé.

- Chez l’enfant et l’adolescent, l’alimentation équilibrée repose sur 4 piliers : le fer, le calcium, les acides gras essentiels et les phytonutriments. Ainsi, une alimentation idéale doit comprendre par jour deux produits carnés (180 g), un fruit ou légume, trois produits laitiers et une ou deux portions de poisson gras par semaine.

- Chez le sujet âgé, il faut garder une alimentation variée en diminuant les glucides mais avec un apport protidique et une hydratation suffisante même si la sensation de soif a diminué.

- "L’eau n’est pas un remède et, en dehors de pathologies particulières, sa consommation doit être réglée par la soif. Tous les liquides autres que l’eau sont de la nourriture", rappellent également les membres de la Fondation.

- "Une bonne alimentation passe par une bonne digestion. Aussi, la mastication, conditionnée par une bonne dentition, est importante. Le temps consacré au repas doit être suffisant et celui-ci doit être un moment de détente et de plaisir", ajoutent les scientifiques.

Alimentation : “il n’y a pas de régime miracle”

“L’obésité est incontestablement la conséquence d’une trop grande sédentarité et d’une alimentation trop importante, trop grasse et trop sucrée. Toutefois, celle-ci est aussi liée à un défaut de contrôle cérébral des sensations de faim et de satiété sous dépendance génétique”, poursuivent-ils.

Par ailleurs, s’il n’y a pas de régime "miracle" garantissant la santé et l’immortalité, plusieurs recommandations généralistes sont ressorties des réflexions menées dans le cadre de l’élaboration du livre blanc : l’excès d’alcool est dangereux ; il est conseillé d’avoir une alimentation variée ; certains régimes trop restrictifs peuvent être à l’origine de carences ; il n’y a pas de régime alimentaire anti-cancer ; l’alimentation doit contenir des protéines qui peuvent être d’origine animale ou végétale.

Concernant plus particulièrement les fameuses protéines, très en vogue sur les réseaux sociaux, on peut retenir que les aliments qui en sont les plus riches sont les viandes, les poissons ou les œufs. Par ailleurs, les protéines animales sont plus digestes que les protéines végétales. "Pour un apport protéique équivalent, il faut consommer plus de protéines végétales que de protéines animales et il faut des produits végétaux très diversifiés pour maintenir le même apport en nutriments indispensables", souligne également le livre blanc.