Centrales électriques au charbon : une pollution très meurtrière

L'ESSENTIEL La pollution des centrales électriques au charbon est plus meurtrière que la pollution atmosphérique provenant d'autres sources.

Entre 1999 et 2020, il y aurait à près d’un demi-million de décès prématurés aux États-Unis.

Les polluants atmosphériques, notamment les PM2,5, sont en cause.

Les polluants atmosphériques rejetés par les centrales électriques au charbon sont associés à près d’un demi-million de décès prématurés, ayant eu lieu entre 1999 et 2020 aux États-Unis, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Science.

Des décès prématurés dus aux centrales électriques à charbon

Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont créé une carte - visible dans ce communiqué - de la façon dont les émissions de 480 centrales électriques au charbon situées aux États-Unis se propageaient dans l’atmosphère. Cela dépendait de leur localisation mais aussi du vent, qui transporte les polluants. Ces données ont ensuite été liées aux décès d’Américains de plus de 65 ans bénéficiant de Medicare, le système d'assurance-santé américain. L’objectif était d’analyser l’impact de la pollution sur la mortalité.

Ainsi, les chercheurs ont estimé que les particules de pollution atmosphérique provenant des centrales électriques au charbon étaient plus de deux fois plus susceptibles de contribuer à des décès prématurés que les particules de pollution atmosphérique provenant d'autres sources. Elles seraient donc plus dangereuses que ce que les scientifiques pensaient jusqu’à présent.

"La pollution par le charbon" est "bien plus dangereuse en termes de création de particules fines"

Les scientifiques notent une amélioration ces dernières années. En effet, 55.000 décès étaient liés à la pollution atmosphérique causée par le charbon aux États-Unis en 1999, contre 1.600 en 2020. Une réduction très importante, notamment due aux nouvelles normes et à la fermeture de certaines centrales.

Dans les travaux, les chercheurs pointent du doigt les particules fines PM2,5, de diamètre inférieur à 2,5 micromètres (µm), qui sont particulièrement dangereuses pour la santé. Selon l'agence américaine de protection de l'environnement, les particules sont un mélange de gouttelettes solides et liquides flottant dans l'air. Elles peuvent être générées par les voitures (gaz d’échappement), mais aussi les centrales électriques au charbon ou au gaz naturel.

"Le fait que la pollution par le charbon soit bien plus dangereuse, en termes de création de particules fines, que d'autres sources devrait être compris et mis en application partout dans le monde, pas seulement aux États-Unis”, indique le Dr Francesca Dominici, l’un des auteurs, dans des propos relayés par CNN. En effet, selon l’étude, si la consommation de charbon a baissé aux États-Unis, elle devrait en revanche augmenter dans le monde.

D’après le rapport annuel de 2022 du Global Energy Monitor, il y aurait des projets de construction ou d’extension de centrales électriques au charbon dans trente-quatre pays.