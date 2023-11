Pour booster votre immunité, faites du sport !

L'ESSENTIEL Les cellules T régulatrices (Tregs) améliorent la capacité des muscles à utiliser l’énergie comme carburant et l’endurance globale durant l’effort physique.

Chez les souris qui faisaient du sport, ces cellules suppriment l'inflammation des muscles squelettiques induite par l'exercice, qui est contre-productive pour l'amélioration des performances.

Ces dernières ont aussi favorisé la reprogrammation métabolique musculaire.

"Nous savons depuis longtemps que l'effort physique provoque une inflammation, mais nous ne comprenons pas pleinement les processus immunitaires impliqués", a déclaré Kent Langston, chercheur au laboratoire de Diane Mathis, qui travaille à la Harvard Medical School (États-Unis). C’est pourquoi les scientifiques ont mené une étude parue dans la revue Science Immunology.

Activité physique : les cellules T régulatrices suppriment l'inflammation dans les muscles

Dans le cadre de ses travaux, l’équipe s’est concentrée sur les cellules T anti-inflammatoires, appelées "cellules T régulatrices (Tregs)". Ces dernières améliorent la capacité des muscles à utiliser l’énergie comme carburant et l’endurance globale durant l’effort physique. Pour les besoins des recherches, les scientifiques ont analysé ce qu’il se passait dans ces cellules prélevées sur les muscles des pattes arrière de souris qui ont couru une fois sur un tapis roulant et de rongeurs qui ont couru régulièrement. Ensuite, les auteurs les ont comparées à des cellules musculaires obtenues chez animaux sédentaires.

Les cellules musculaires des souris qui couraient sur des tapis roulants, que ce soit une fois ou régulièrement, présentaient des signes classiques d'inflammation, soit une plus grande activité des gènes qui régulent divers processus métaboliques et des niveaux plus élevés de produits chimiques qui favorisent l'inflammation, notamment l'interféron. Selon les résultats, les cellules T régulatrices suppriment l'inflammation des muscles squelettiques induite par l’activité physique, qui est contre-productive pour l'amélioration des performances. Aucun de ces changements n’a été observé dans les cellules musculaires des souris sédentaires.

"Il est possible que l'exercice stimule l'activité des Tregs ailleurs dans le corps"

En revanche, les bénéfices métaboliques et de performance de l’exercice n’étaient apparents que chez les souris qui couraient à plusieurs reprises. Dans ce groupe, les cellules T régulatrices ont aussi modifié le métabolisme musculaire et les performances musculaires. "Nos recherches suggèrent qu'avec l'exercice, nous disposons d'un moyen naturel de stimuler les réponses immunitaires du corps afin de réduire l'inflammation. Nous n'avons examiné que les muscles, mais il est possible que l'exercice stimule également l'activité des Tregs ailleurs dans le corps", a conclu Diane Mathis, auteure de l’étude, dans un communiqué.