Acide folique : les signes que vous avez une carence en vitamine B9

L'ESSENTIEL L’asthénie, c’est-à-dire une fatigue anormale, est le premier signe d’une carence en acide folique.

L’anémie est le deuxième symptôme et se caractérise par une baisse du nombre de globules rouges ou du taux d’hémoglobine dans le sang.

Chez les femmes enceintes, une carence en vitamine B9 peut avoir des conséquences graves pour le bébé.

Une carence en acide folique - aussi appelé folates ou vitamine B9 - est fréquente, selon le Manuel MSD, surtout chez les personnes qui ne mangent pas assez de légumes crus à feuilles et d’agrumes. L’acide folique est une vitamine essentielle qui participe à la production de globules rouges normaux et à la synthèse de l’ADN. Pourtant l’organisme stocke peu de folates, ainsi, en seulement quelques mois de sous-consommation, un individu peut être carencé.

Les symptômes d’une carence en vitamine B9

Le premier signe d’une carence en acide folique est l’asthénie, une fatigue anormale qui subsiste même après le repos. Celle-ci accompagne généralement le deuxième symptôme de la carence, l’anémie.

Cette pathologie, l’anémie, se caractérise par une baisse du nombre de globules rouges ou du taux d’hémoglobine (protéine qui permet le transport de l'oxygène dans le corps) dans le sang inférieurs à la normale. Les personnes carencées et atteintes d’anémie peuvent souffrir des symptômes suivants : irritabilité, pâleur, dyspnée, vertiges.

Lorsque le manque de vitamine B9 est très important, la personne peut aussi ressentir des maux plus graves : langue rouge et douloureuse, réduction du goût, diarrhée, perte de poids et dépression.

Si vous remarquez certains de ces symptômes, il est recommandé de consulter votre médecin qui, en vous prescrivant une prise de sang, pourra établir le bon diagnostic. Pour les femmes enceintes, ce conseil est d’autant plus important qu’une carence en folates peut impacter la santé du bébé. Le nouveau-né risque une malformation congénitale de la moelle épinière ou du cerveau.

Remédier au manque de vitamine B9 par l’alimentation

De manière préventive ou curative, une fois la carence diagnostiquée, l’alimentation peut combler les besoins en vitamine B9. Pour cela, vous devez consommer des aliments riches en folates :

Légumes verts à feuilles crus (roquette, mâche, cresson, endive, laitue, chicorée, etc)

Asperges

Brocolis

Fruits (surtout les agrumes)

Abats comme le foie

Levure sèche

Pains, pâtes et céréales enrichis

Mais attention à la préparation de ces aliments, car “une cuisson prolongée détruit 50 à 95 % du folate”, indique le Manuel MSD.