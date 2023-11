Prouesse médicale : une première greffe de larynx réalisée en France

L'ESSENTIEL Un larynx a été transplanté sur une patiente de 49 ans à l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon.

Elle pourrait retrouver l’usage de la parole dans les prochains mois.

Il s’agit de la quatrième greffe de larynx référencée au niveau mondial.

Pour la première fois en France, les médecins des Hospices civils de Lyon (HCL) ont effectué une greffe de larynx sur une patiente, appelée Karine, âgée de 49 ans, les 2 et 3 septembre derniers. Selon Le Progrès ou la Tribune de Lyon, la femme ne pouvait plus parler depuis 20 ans, car elle avait perdu cet organe cartilagineux, situé dans la gorge entre le pharynx et la trachée. Pour rappel, en plus d’être important pour la phonation, il joue un rôle dans la déglutition et la respiration.

Greffe de larynx : une opération "extrêmement complexe" qui a "duré 27 heures"

Pour réaliser avec succès l’opération de la quadragénaire, qui a été dirigée par le professeur Philippe Céruse, chef du service de chirurgie cervico-faciale de l’hôpital de la Croix-Rousse, les chirurgiens ont eu besoin de dix ans de travail et de recherche, car cette intervention, peu pratiquée dans le monde, est "extrêmement complexe." En effet, la complexité de cette transplantation provient du fait que les nerfs et les muscles, qui s’entrecroisent pour assurer la parole et la respiration, doivent être reconnectés pour assurer la motricité des cordes vocales et permettre la déglutition. En outre, "contrairement au cœur ou au rein, le rétablissement de la vascularisation ne suffit pas à rendre le larynx totalement fonctionnel", précise Le Progrès.

D’après les chirurgiens lyonnais, l’intervention "a duré 27 heures en cumulé." Ils ont attendu deux mois avant de communiquer cette prouesse médicale pour s’assurer du bon état de santé de la patiente, qui est toujours hospitalisée. "Karine, 49 ans, va bien" et pourrait retrouver l’usage de la parole dans les prochains mois.

La quatrième greffe de larynx référencée au niveau mondial

Selon les Hospices civils de Lyon, cette greffe de larynx est la quatrième dans le monde. La première transplantation réussie a été faite aux États-Unis, plus précisément à Cleveland, en 1998. Le patient était un homme qui avait perdu ses cordes vocales après un accident de moto et retrouver une voix normale trois ans après l’opération. La deuxième greffe enregistrée dans la littérature a été réalisée en 2010, en Californie, sur une femme de 52 ans. Ensuite, en 2015, des praticiens polonais ont annoncé avoir réussi à greffer plusieurs organes de la gorge, dont le larynx.