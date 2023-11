Garder des secrets peut vous aider à vous sentir plus vivant

L'ESSENTIEL Dans l’étude, les participants avaient en moyenne 14 à 15 bonnes nouvelles, dont cinq à six en moyenne étaient confidentielles.

Éviter de les révéler augmente la sensation d'énergie.

Les secrets positifs sont motivés par des désirs internes et non pas par des pressions externes.

De nombreuses recherches ont suggéré que garder un secret est mauvais pour le bien-être, mais ces dernières n’ont examiné que le fait de ne pas dévoiler des informations confidentielles qui ont des implications négatives sur la vie. Dans une nouvelle étude, des chercheurs américains et australiens ont ainsi remis en question la croyance de longue date selon laquelle le secret est un fardeau. "Bien que les secrets négatifs soient beaucoup plus courants que les bonnes nouvelles, certaines des occasions les plus joyeuses de la vie commencent par des secrets, notamment les demandes en mariage, les grossesses, les cadeaux surprises", a déclaré Michael Slepian, professeur à l’université de Columbia, dans un communiqué.

Garder des secrets positifs a un effet énergisant

Pour les besoins des travaux, les scientifiques ont mené cinq expériences auprès de 2.800 personnes pour analyser les conséquences des secrets positifs. Lors d’une expérience, les participants ont vu une liste de près de 40 types de bonnes nouvelles, qui comprenaient des éléments, tels qu'économiser de l'argent, s'acheter un cadeau ou réduire une dette. Ces derniers ont ensuite indiqué lesquelles ils vivaient actuellement et étaient confidentielles. Certains volontaires ont été invités à réfléchir aux bonnes nouvelles qu'ils gardaient secrètes, tandis que d'autres réfléchissaient aux bonnes nouvelles qui n'étaient pas secrètes, puis évaluaient à quel point l’information avait égayé leur journée et s'ils avaient l'intention de la partager avec quelqu'un d'autre.

D’après les résultats, parus dans la revue Journal of Personality and Social Psychology, les adultes avaient en moyenne 14 à 15 bonnes nouvelles, dont cinq à six en moyenne étaient gardées secrètes. Les participants qui ont réfléchi à leurs secrets positifs ont déclaré se sentir plus énergiques que ceux qui ont réfléchi à leurs bonnes nouvelles qui n'étaient pas confidentielles. Les personnes qui ont déclaré avoir l’intention de partager leurs bonnes nouvelles avec d’autres ont également déclaré se sentir plus énergiques. Selon les auteurs, un mécanisme motivationnel contribue à expliquer l’effet énergisant des secrets positifs.

"Les secrets positifs sont plus souvent choisis en raison de désirs personnels"

"Les gens gardent souvent des secrets positifs pour leur propre plaisir ou pour rendre une surprise plus excitante. Plutôt que de se fonder sur des pressions extérieures, les secrets positifs sont plus souvent choisis en raison de désirs personnels et de motivations internes. Lorsque nous sentons que nos actions découlent de nos propres désirs plutôt que de pressions extérieures, nous nous sentons également prêts à affronter tout ce qui nous attend", a conclu Michael Slepian.