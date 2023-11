Allergique au lait de vache : un risque accru de mortalité cardiovasculaire ?

L'ESSENTIEL La Fédération française d’allergologie signale que les allergies alimentaires connaissent une progression sans précédent dans le pays, avec une prévalence qui a doublé depuis 10 ans et qui touche 3,5 % des adultes et 8 % des enfants.

Le premier contact de l’allergène avec le système immunitaire conduit à la production d’anticorps IgE spécifiques. Ces cellules se répartissent ensuite dans l’ensemble de l’organisme, via la circulation sanguine.

Au cours de cette étude, les personnes ayant produit des anticorps IgE contre le lait de vache, les arachides, les crevettes ou encore les œufs, présentaient un "risque significativement accru de mortalité cardiovasculaire", selon les chercheurs.

Les personnes allergiques à certains aliments, comme le lait de vache ou les arachides, pourraient courir davantage de risques de mourir d’une maladie cardiovasculaire, selon une nouvelle étude publiée dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Un risque accru de mortalité cardiovasculaire en cas d’allergie alimentaire

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs de l’école de médecine de l’Université de Caroline du Nord, aux Etats-Unis, se sont appuyés sur les données de quelque 5.000 adultes ayant participé à deux études menées depuis les années 2000 sur une période d’au moins 14 ans. Près de 1.200 décès causés par des troubles cardiovasculaires ont été signalés sur la période.

Résultat, il apparaît que les personnes ayant produit des anticorps IgE contre le lait de vache, les arachides, les crevettes ou encore les œufs, présentaient un "risque significativement accru de mortalité cardiovasculaire". Et ce, même lorsque des facteurs traditionnels de risque cardiaque, tels que le tabagisme, l'hypertension artérielle et le diabète, étaient pris en compte. C’est la première fois qu’une telle association est constatée par la recherche scientifique. À noter que c’est avec le lait de vache que le lien était le plus fort.

Un lien entre l’inflammation allergique et les maladies cardiaques ?

"Cela ne prouve pas de manière définitive que les anticorps alimentaires sont à l'origine du risque accru, mais ces travaux s'appuient sur des études antérieures reliant l'inflammation allergique et les maladies cardiaques", peut-on lire dans un communiqué. "Nous avons été surpris par ces résultats parce qu'il est très fréquent de produire des IgE lorsqu’on mange des allergènes alimentaires courants (cela représente environ 15 % des adultes américains), et la plupart des gens n'ont aucun symptôme lorsqu'ils les consomment." Pour les chercheurs, l’association entre la production d’anticorps IgE et la mortalité cardiovasculaire serait plutôt liée "à la sensibilité alimentaire plutôt qu’à l’allergie clinique" en tant que telle.

"Il faut faire plus de recherches sur la façon dont la sensibilité aux allergènes alimentaires courants est liée aux maladies cardiovasculaires, abonde la professeure Corinne Keet, autrice principale de l’étude. Bien que cette recherche montre une association entre l’allergie alimentaire et la mort par maladie cardiovasculaire, il y a encore beaucoup à faire pour comprendre s'il s'agit, ou non, d'une relation de causalité."