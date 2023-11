Comment réagir si votre enfant a un ami imaginaire ?

L'ESSENTIEL L'ami imaginaire est généralement une partie naturelle du développement de l'enfant qui l’aide à explorer son imagination et à développer ses compétences sociales.

Il peut être invisible, existant uniquement dans l'imagination de l'enfant, ou prendre vie à travers un jouet ou un objet.

Cette présence fictive lui permet bien souvent de combattre la solitude et peut aussi être un soutien face à des situations stressantes.

La présence d'un ami imaginaire est généralement une partie naturelle du développement de l'enfant qui l’aide à explorer son imagination et à développer ses compétences sociales. En tant que parent, il est important de soutenir cette phase, de comprendre les raisons qui la sous-tendent et de réagir de manière appropriée.

Comment se manifeste l'ami imaginaire ?

L'ami imaginaire peut prendre différentes formes. Il peut être invisible, existant uniquement dans l'imagination de l'enfant, ou prendre vie à travers un jouet ou un objet. Les enfants peuvent parler de leur ami imaginaire, lui attribuer un nom, des actions, des paroles et même une personnalité. Parfois, un tout-petit peut utiliser son doudou comme ami imaginaire, interagissant avec lui comme s'il s'agissait d'une véritable personne.

Généralement, à mesure qu'ils grandissent, ils apprennent à distinguer leur monde imaginaire de la réalité. S’il est normal que l'ami imaginaire disparaisse vers l'âge de 7 ans, certains enfants peuvent le garder plus longtemps.

Pourquoi certains enfants ont-ils un ami imaginaire ?

Les enfants qui se sentent seuls, comme les aînés de la famille, les enfants uniques ou avec des écarts d'âge significatifs, sont souvent plus enclins à avoir un ami imaginaire. Cette présence fictive leur permet bien souvent de combattre la solitude en créant des interactions sociales imaginaires qui apaisent leur besoin de compagnie.

Un ami imaginaire peut ainsi être un soutien face à des situations stressantes, comme la séparation des parents, l'arrivée d'un nouveau bébé ou le deuil d'un être cher. Il devient un allié émotionnel qui apporte le réconfort nécessaire dans ces moments difficiles.

Comment réagir ?

La plupart des enfants comprennent que leur ami imaginaire n'existe pas dans la réalité, mais certains, en particulier parmi les plus jeunes, peuvent y croire fermement. Il est crucial de le respecter sans lui accorder une importance excessive.

Évitez ainsi de vous adresser directement à l'ami imaginaire, préservez la distinction entre le monde imaginaire et le monde réel, et encouragez la conversation lorsque votre enfant en parle pour mieux comprendre ses émotions et son monde intérieur.

En savoir plus : "Skiddy, mon ami imaginaire" de Katherine Applegate