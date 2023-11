Leishmaniose viscérale : un nouveau test ultra rapide détecte directement le parasite

L'ESSENTIEL Il existe différentes espèces de parasites responsables de la leishmaniose.

Des scientifiques brésiliens ont mis au point un test PCR permettant de détecter les agents pathogènes provoquant la leishmaniose viscérale, une forme grave de la maladie.

Ce test PCR peut être réalisé par tout laboratoire en mesure de pratiquer des tests RT-PCR.

Près de 700.000 à 1 million de nouveaux cas de leishmaniose sont enregistrés chaque année dans le monde. Cette maladie est due à différents parasites du genre Leishmania, transmis par la piqûre de phlébotomes, des insectes volants. En l'absence de traitement, cette pathologie provoque des affections cutanées et/ou viscérales très invalidantes, voire mortelles.

La mise au point d’un test PCR pour détecter les parasites du genre Leishmania

Pour faciliter la détection des agents pathogènes, en particulier ceux responsables de la leishmaniose viscérale, la forme aiguë de la pathologie, des chercheurs de l'université fédérale de São Carlos (Brésil) ont développé un test PCR, qui délivre un résultat en moins de deux heures. Ces travaux ont été publiés dans la revue Tropical Medicine and Infectious Disease.

On distingue différentes espèces de parasites responsables de la leishmaniose. Dans le cadre de cette recherche, les scientifiques se sont concentrés sur les agents Leishmania infantum et Crithidia. À la différence des tests de diagnostic rapide, qui déterminent les anticorps, l’équipe brésilienne a conçu un test PCR, qui, grâce à des séquençages ciblés de Leishmania infantum et Crithidia, détectent ces deux agents pathogènes.

Leishmaniose viscérale et test PCR : un dépistage possible en laboratoire

Comme l’ont expliqué les responsables de l’étude, il a fallu, dans un premier temps, réaliser un test pour détecter le premier parasite, puis un deuxième pour identifier le second agent pathogène. D’après les résultats, ces tests ont déterminé et quantifié avec précision Leishmania infantum et Crithidia dans des échantillons obtenus in vitro ou prélevés sur des hôtes humains ainsi que sur des chiens, des chats et des insectes.

"Bien qu'il existe d'autres méthodes moléculaires pour identifier les espèces, elles nécessitent le séquençage de l'ADN de l'échantillon, ce qui est laborieux, lent et coûteux. Notre test analyse le matériel génétique du parasite directement à partir des vecteurs et des tissus humains ou animaux", a indiqué Sandra Regina Costa Maruyama, auteure de l'étude et professeure de génétique évolutive et de biologie moléculaire à l'université fédérale de São Carlos. Le test peut être effectué par tout laboratoire en mesure de réaliser des tests RT-PCR , très plébiscités depuis la pandémie de Covid-19.