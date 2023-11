Cerveau : avez-vous réellement besoin de huit heures de sommeil par nuit ?

L'ESSENTIEL Une durée de 6,5 heures était associée au cortex le plus épais et aux volumes les plus importants par rapport au volume intracrânien.

Les personnes génétiquement prédisposées à dormir peu ou beaucoup n'ont pas un cerveau plus petit que les dormeurs "normaux".

Cependant, il ne faut pas changer délibérément ses habitudes de sommeil en raison de ces résultats.

On le sait : le manque de sommeil a un impact sur la santé du cerveau. Mais est-il associé à des taux plus élevés de déclin structurel de cet organe ? C’est la question que se sont posés des chercheurs de l’université d’Oslo (Norvège). Pour y répondre, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Human Behavior. Pour mener à bien les travaux, ils ont, dans un premier temps, passé en revue 8.153 scanners cérébraux de 3.893 adultes en bonne santé. Selon les analyses, aucune preuve d'un lien entre la durée du sommeil et l'atrophie cérébrale, soit le rétrécissement du cerveau, n’a été observée.

Sommeil : dormir durant 6,5 heures pour un volume cérébral optimal

Dans un deuxième temps, les scientifiques ont examiné d’autres données portant sur 51.295 observations. Ces dernières ont montré des associations en forme de U inversé, où une durée de 6,5 heures était associée au cortex le plus épais et aux volumes les plus importants par rapport au volume intracrânien. "Cela correspond aux données convergentes de la recherche sur la mortalité, la santé et la cognition, qui indiquent qu'une durée d'environ sept heures est associée à une bonne santé. Les analyses d'association à l'échelle du génome suggèrent que les gènes associés à un sommeil plus long chez les adultes qui ne dorment pas beaucoup sont liés à un sommeil plus court chez les personnes qui dorment plus que la moyenne", peut-on lire dans l’étude.

Chaque personne dispose d’un rythme de sommeil qui lui est propre

Selon l’équipe, ces résultats remettent en question la notion selon laquelle un sommeil habituellement court entraîne une atrophie cérébrale, suggérant que les "cerveaux normaux" favorisent une durée de sommeil adéquate, qui est plus courte que les recommandations actuelles. Cependant, l’auteur principal des travaux, Anders Fjell, ne préconise pas de changer volontairement ses habitudes de sommeil en raison de ces données. Il estime que les besoins en sommeil varient considérablement d'une personne à l'autre. "Tant que vous vous sentez bien pendant la journée, je ne m'inquiéterai pas de savoir si vous dormez six, sept ou huit heures", a-t-il déclaré au magazine New Scientist.