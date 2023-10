Mystérieuse épidémie : qu'est-ce que la cryptosporidiose ?

L'ESSENTIEL La cryptosporidiose est due à une infection par des parasites du genre Cryptosporidium.

La principale voie d'infection de la cryptosporidiose est l'eau contaminée par les parasites (piscines, lacs, rivières...).

La manifestation la plus courante de cette maladie est une diarrhée abondante et aqueuse.

Le Royaume-Uni est actuellement en proie à "une épidémie sans précédent" de cryptosporidiose.

Quelles sont les causes de la cryptosporidiose ?

La cryptosporidiose est due à une infection par des parasites du genre Cryptosporidium.



Plusieurs espèces de ce parasite provoquent des maladies chez les animaux, en particulier chez les ruminants comme les vaches et les moutons, mais les espèces pathogènes les plus importantes chez l'homme sont le Cryptosporidium parvum et le C. hominis.

Comment attrape-t-on la cryptosporidiose ?

La principale voie d'infection de la cryptosporidiose est l'eau contaminée par les parasites (piscines, lacs, rivières...). Les produits frais non lavés et le lait non pasteurisé peuvent aussi être une source de transmission, tout comme le contact manuel avec une autre personne infectée.

Quels sont les symptômes de la cryptosporidiose ?

Les symptômes de la cryptosporidiose apparaissent généralement entre deux et dix jours après l'exposition au parasite.



La manifestation la plus courante de cette maladie est une diarrhée abondante et aqueuse. Contrairement à beaucoup d'autres pathologies de l'estomac, qui peuvent être très désagréables mais qui disparaissent rapidement, la cryptosporidiose reste présente jusqu'à deux semaines chez la plupart des patients. Même lorsque les symptômes semblent avoir été évacués, ils peuvent continuer d'apparaître et de disparaître pendant 30 jours.



La cryptosporidiose peut également se manifester via des crampes d'estomac, des nausées, des vomissements et de la fièvre.



Chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli (transplantation, VIH), l'infection peut être plus grave et durer beaucoup plus longtemps.

Existe-t-il un traitement pour la cryptosporidiose ?

Chez la plupart des gens, la cryptosporidiose finit par disparaître d'elle-même. La chose la plus importante à surveiller est la déshydratation : il faut boire beaucoup de liquides pour compenser la perte d'eau due à la diarrhée. Pour les enfants ou les adultes présentant un risque accru de déshydratation, un médecin peut recommander l'utilisation de boissons ou de poudres de réhydratation spécialisées.



Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a homologué un médicament spécifique pour traiter la cryptosporidiose : le nitazoxanide. Ce traitement peut faire disparaître les symptômes en cinq jours environ, mais les parasites proprement dits peuvent encore subsister pendant quelques semaines dans l'organisme qui reste de ce fait contagieux.

Qu'est-ce qui explique la recrudescence des cas de cryptosporidiose au Royaume-Uni ?

On observe souvent une augmentation du nombre de cas de cryptosporidiose à la fin de l'été, lorsque les gens rentrent de leurs vacances où ils sont plus susceptibles de passer du temps dans des piscines ou des parcs aquatiques. Toutefois, un nouveau rapport montre que le Royaume-Uni enregistre actuellement environ trois fois plus de cas que ce que l'on pourrait attendre pour un mois d'octobre. Pourquoi ? Mystère. Pour le moment, les scientifiques sont encore dans le flou concernant l’origine de ce phénomène.