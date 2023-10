«Je lance une alerte sur les intoxications au cannabis chez les moins de 3 ans»

L'ESSENTIEL Les intoxications accidentelles au cannabis chez les tout-petits après ingestion orale sont en constante augmentation en France depuis 2004.

Préoccupé par l’évolution de son service, le docteur Philippe Babe, pédiatre urgentiste à Lenval, souhaite lancer une véritable alerte sur le sujet.

"C’est une intoxication grave et préoccupante", précise le spécialiste.

"Nous avons hospitalisé en urgence, en réanimation, un enfant de moins de 3 ans suite à l'ingestion de résine de cannabis. Ce n'est pas une exception, on dénombre depuis le début de l'année une dizaine d'empoissonnement de ce type".

Intoxications au cannabis chez les enfants : quels sont les symptômes ?

"Les jeunes enfants de parents consommateurs peuvent absorber de manière accidentelle de la résine de cannabis.



"Les manifestations neurologiques aiguës de ce type d’empoisonnement, telles que des troubles du comportement, l’hyperréflexie (augmentation anormale des réflexes), la mydriase (dilatation de la pupille), la somnolence excessive, l’hypotonie (faiblesse musculaire) ou la cyanose péribuccale (décoloration bleu pourpre des tissus) ne peuvent être négligées et doivent conduire l’enfant au service d’urgences pédiatriques", décrit le docteur Philippe Babe.



"Les équipes médicales doivent aussi être informées par les parents du risque d’intoxication afin de faciliter le diagnostic et d’orienter la prise en soin", insiste-t-il.

Intoxications au cannabis chez les enfants : de possibles séquelles

"Dans ce genre d’accident domestique, le risque de séquelles existe, notamment des troubles du neurodéveloppement pouvant conduire à un ou des handicaps physiques, des séquelles neurologiques, des soucis au niveau de l’acquisition ou encore des problèmes de mémoire", alerte encore l'expert.



Les intoxications accidentelles au cannabis chez les tout-petits après ingestion orale sont en constante augmentation en France depuis 2004. En 2015-2017, il y a eu par exemple 2,5 fois plus d'intoxications, 2 fois plus d'hospitalisations et 5 fois plus de cas graves avec admission en réanimation par rapport à 2010-2014.



L'intoxication au cannabis touche principalement les tout-petits de moins de 3 ans. "Dans la population pédiatrique française, 86 % des patients intoxiqués au cannabis ont moins de 3 ans. La forme majoritairement en cause est la résine de cannabis, citée dans 80 % des cas et appartenant à l’un des 2 parents ou à l’entourage proche, le lieu d’intoxication étant le domicile parental dans la quasitotalité des situations", précise une étude citée par le docteur Philippe Babe.

Intoxications au cannabis chez les enfants : comment leurs parents en consomment-ils ?

Le marché français du cannabis est un des plus importants en Europe en termes de consommation (5 millions d’usagers dans l’année dans notre pays sur 22 millions dans l’UE).



Le cannabis est une plante aux usages divers dont certaines variétés ont des effets neuropharmacologiques qui sont essentiellement dus à un des quelque 100 cannabinoïdes présents dans la plante, le delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Il est classé au niveau international comme stupéfiant. "En France, il se consomme sous 3 formes principales. L'herbe et la résine sont les plus courantes, alors que l'huile est beaucoup moins fréquemment observée", précise l’OFDT (Observatoire Français des Drogues et des Tendances addictives).