Perte de mémoire : souffrir de fibrillation auriculaire augmente les risques

L'ESSENTIEL Le diagnostic de fibrillation auriculaire est associé à un risque accru de 45 % de déficience cognitive légère, selon une nouvelle étude.

Les multi-comorbidités augmentent ce risque.

La prise en charge du trouble cardiaque et la gestion des comorbidités pourraient aider à prévenir la détérioration cognitive.

La fibrillation auriculaire (aussi appelée atriale) est un trouble du rythme cardiaque qui accélère le cœur et le fait battre de manière irrégulière. D'ores et déjà associée à un risque élevé d'accident vasculaire cérébral et de mortalité, la maladie semble aussi augmenter le risque de souffrir d'une déficience cognitive légère et d'un déclin de la mémoire, selon une nouvelle étude.

Fibrillation auriculaire : le trouble augmente les risques de déficience cognitive légère

Pour voir les conséquences de la fibrillation auriculaire sur les capacités cognitives, les chercheurs ont repris les dossiers de santé électroniques de 4,3 millions de personnes vivant au Royaume-Uni. Ils ont constaté que le diagnostic de fibrillation auriculaire augmentait de 45 % le risque de souffrir de déficience cognitive légère, un stade précoce du déclin de la mémoire, en vieillissant. Les multi-comorbidités, comme le diabète, la dépression ou l'hypercholestérolémie, amplifiaient le risque également.

"Notre étude a montré que la fibrillation auriculaire était associée à une augmentation de 45 % du risque de déficience cognitive légère, et que les facteurs de risque cardiovasculaires et la multi-comorbidité semblent s'associer à ce résultat", conclut le Dr Rui Providencia, professeur titulaire à l'Institute of Health informatics Research de l'University College London et auteur principal de la recherche dans un communiqué.

Mémoire : prendre en charge la fibrillation auriculaire pour éviter le déclin

L'étude, présentée dans la revue JACC: Advances, a mis en lumière l'importance de la prise en charge du trouble cardiaque. En effet, les patients atteints de la maladie qui prenaient du digoxine (traitement favorisant la contraction cardiaque) ne montraient pas de risque accru de déclin de la mémoire. Il en était de même pour ceux qui prenaient un traitement anticoagulant oral et de l'amiodarone.

Par contre, le risque de déficience cognitive légère était plus élevé chez les patients atteints de fibrillation auriculaire ne recevant pas ces médicaments.

Ainsi pour les chercheurs, la prise en charge du trouble cardiaque et la gestion des comorbidités pourraient aider à prévenir la détérioration cognitive et la progression vers la démence. Des études supplémentaires sont toutefois nécessaires pour confirmer cette hypothèse.