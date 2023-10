Comment éviter d'oublier trop souvent dans le quotidien ?

L'ESSENTIEL Les pertes de mémoire occasionnelles, comme lorsque l'on change de pièce ne sont pas un signe de déclin cognitif.

Elles sont liées à la capacité de notre cerveau à s'adapter à son environnement. Par exemple, quand on change de pièce, le cerveau abandonne ce que nous avions en tête, car il considère que ce n'est plus une priorité. Cela nous a permis de survivre dans un environnement hostile.

Mais si cela vous arrive trop souvent ou vous pose des soucis, plusieurs techniques peuvent vous aider à contrer ces pertes de mémoire comme le fait de limiter le multitâche ou de vous créer des rappels.

Si nous faisons tous l'expérience d’oublier en allant chercher quelque chose ou en allant quelque part, c’est parce que cette défaillance de la mémoire est en réalité une erreur commune de nos processus attentionnels. Si elle peut paraitre inquiétante, elle n’est pas liée à un déclin cognitif, mais plutôt à l'environnement qui agit comme une distraction.

Notre cerveau a ses propres priorités

Lorsque nous changeons d’environnement, notre cerveau réorganise son attention en fonction de ses priorités immédiates. Il hiérarchise l'information et supprime constamment des données pour en intégrer des nouvelles.

En entrant dans une pièce différente par exemple, le cerveau abandonne ce que nous avions en tête, car il considère que ce n'est plus une priorité. Ce qui était très utile dans notre passé évolutif, quand il nous fallait maintenir une attention constante pour survivre dans un environnement hostile, peut à présent devenir handicapant dans un quotidien moderne.

Mettre en place des techniques simples pour maintenir son attention

S’il peut paraitre inquiétant, ce type d’oubli n’est pas en lien avec une démence ou une maladie de type Alzheimer, mais plutôt une défaillance courante du cerveau qui doit se concentrer sur de nouveaux éléments de l’environnement et oublier les précédents. Pour améliorer son attention et limiter ce type d’oubli, il est conseillé de :

• Limiter le multitâche : Dans un monde où le multitâche est très fréquent, essayer de le limiter peut réduire significativement les oublis. Il s’agit de se concentrer sur une seule tache à la fois, en évitant par exemple de regarder la télévision en faisant des devoirs, parler au téléphone en marchant ou répondre aux e-mails en assistant à une réunion professionnelle.

• Créer des rappels : Si vous savez que vous êtes enclin à oublier fréquemment quand vous changez d’environnement, vous pouvez vous aider en utilisant des rappels. Il peut s’agir de notes adhésives ou sur votre téléphone, mais aussi de codes couleurs, de symbole (une croix sur la main) ou d’objet (changer de côté sa montre).

• La méditation et les exercices de pleine conscience : ces pratiques qui favorisent une attention soutenue et la présence mentale aident non seulement à se concentrer sur le moment présent, mais surtout à être conscient de ses pensées et de son environnement. En pratiquant régulièrement, vous pouvez apprendre à mieux gérer les distractions et à éviter de vous laisser emporter par des pensées superflues.

En savoir plus : "Boostez votre mémoire "de Jean-Yves Ponce.