Comment savoir si votre bébé est prêt à se nourrir seul ?

Vers l'âge de 6 mois, votre bébé atteint une étape importante de son développement puisqu’il commence à contrôler ses mouvements buccaux et linguistiques, devenant ainsi apte à explorer les aliments solides. C’est le moment d’essayer une alimentation autonome.

Comment savoir si votre bebe est prêt ?

Certains signes peuvent vous aider à commencer une alimentation autonome :

- S’il contrôle des mouvements de sa tête : Votre bébé doit être capable de tourner la tête des deux côtés et de haut en bas.

- S’il peut porter des aliments à la bouche : il doit être capable de se coordonner entre la main et la bouche pour saisir et porter les aliments.

- S’il peut se tenir assis sans aide : ce n’est que vers l'âge de 6 mois que les bébés développent la capacité de se tenir assis sans assistance et ainsi manger en toute sécurité.

Reconnaitre les signaux de faim et de satiété de votre bébé

Les bébés ont une capacité innée à reconnaître quand ils ont faim et quand ils sont rassasiés. Vous pouvez observer cela lorsque votre bébé tète : il arrête de lui-même une fois rassasié.

La même règle s'applique à l'alimentation autonome. Faites confiance à votre bébé quant aux quantités d'aliments qu'il décide d'avaler, et n'essayez pas de calculer des portions spécifiques. La qualité d’aliments offerts est plus importante que la quantité.

Conseils pratiques pour faciliter l'alimentation autonome

Lorsque vous préparez des aliments pour votre bébé, assurez-vous de choisir des options nourrissantes, riches en vitamines, minéraux et calories et évitez les pièges des aliments qui se mangent bien avec les doigts mais qui manquent de valeur nutritive.

En laissant votre bébé décider de son alimentation, vous ne contrôlez ni les aliments ni les quantités qu'il met dans sa bouche. Votre rôle est de servir de modèle et de créer une ambiance agréable pendant les repas.

Ainsi, lorsque vous servez les aliments à votre bébé, privilégiez une grande assiette en plastique ou utilisez directement le plateau de sa chaise haute pour disposer les repas. Proposez-lui un ou deux aliments à la fois pour ne pas le décourager et encourager sa confiance en lui.

Pour maintenir la propreté pendant les repas de votre bébé, pensez à l'équiper d'une bavette longue munie de manches et n’hésitez pas à placer un couvre-sol en plastique sous la chaise haute de votre bébé. Faire des petits dégâts est une étape normale de découverte et d'apprentissage.

