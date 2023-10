Déclin cognitif : ce régime protège le cerveau des femmes

L'ESSENTIEL Le régime DASH a été mis au point pour lutter contre l'hypertension. Il prévoit une consommation élevée de fruits et légumes ainsi qu'une limitation de graisses saturées, du cholestérol, du sodium et du sucre.

Les femmes suivant ce régime étaient environ 17 % moins susceptibles de signaler des pertes de mémoire et des troubles cognitifs.

Ainsi pour les chercheurs américains, cette alimentation peut non seulement prévenir l'hypertension artérielle, mais aussi les problèmes cognitifs.

"Nos données suggèrent qu'il est important de commencer une alimentation saine à la quarantaine pour prévenir les troubles cognitifs à un âge plus avancé", explique le Pr Yixiao Song dans un communiqué. Et plus précisément, le régime DASH au vu de ses travaux publiés dans le journal scientifique Alzheimer’s & Dementia, le 20 octobre 2023.

Régime DASH : les adeptes voient leur risque de déclin cognitif chuter

Le chercheur et son équipe ont exploré l'effet du régime DASH (Dietary Approaches to Stopping Hypertension: ce qui signifie Approches alimentaires pour arrêter l’hypertension) sur la fonction cognitive des femmes. Les résultats sont clairs : les femmes qui adhéraient le plus strictement à cette alimentation à la quarantaine, présentaient un risque amoindri de signaler des problèmes cognitifs plus tard dans la vie.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont analysé les dossiers de 5.116 femmes. Ils ont suivi les habitudes alimentaires des participantes sur une période de plus de 30 ans, puis leur ont demandé de signaler toute plainte cognitive, comme des difficultés à se souvenir des événements récents, à comprendre les instructions ou à naviguer dans des lieux familiers. Les résultats montrent que 33 % des volontaires avaient au moins une plainte cognitive. Cependant, celles qui avaient suivi le régime DASH à partir de la quarantaine, affichaient une réduction de 17 % des risques de signaler un déclin cognitif.

"Suivre le régime DASH peut non seulement prévenir l'hypertension artérielle, mais aussi, les problèmes cognitifs", ajoute le Pr Fen Wu, chercheur associé principal et co-responsable de l'étude.

Régime DASH : qu'est-ce que c'est ?

Le régime DASH a été conçu pour abaisser la tension artérielle. Il vise à limiter la consommation de produits riches en gras saturés et en cholestérol. En revanche, les menus font la part belle aux fruits et aux légumes, aux produits laitiers faibles en gras, aux céréales complètes, aux poissons et aux volailles. Il faut par ailleurs privilégier les aliments riches en potassium, en calcium et en magnésium.

Concrètement, pour 2.000 calories consommées, il faut compter :

4 à 5 portions de céréales complètes ;

5 portions de légumes ;

2 à 3 portions de fruits ;

2 produits laitiers faibles en matières grasses ;

80 g de poisson, de volaille ou de viande ;

2 à 3 portions de graisses non-saturées.

De plus, les graines, noix et légumineuses doivent représenter 7 à 8 portions, réparties sur toute une semaine.

Le régime DASH permet de prévenir l'hypertension, de protéger le cœur et aurait, par ailleurs, un impact positif sur la fonction cognitive des femmes au vu de l'étude américaine.