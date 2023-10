Champignons : 600 cas d’intoxication enregistrés depuis juillet

L'ESSENTIEL Depuis le 1er juillet 2023, plus de 600 cas d’intoxication aux champignons ont été rapportés aux Centres antipoison.

Certaines espèces de champignons sont toxiques, voire mortelles pour l’être humain.

Il est notamment préconisé de ramasser uniquement les champignons que vous connaissez parfaitement, afin de prévenir les risques d’intoxication.

Au début de l’automne, il n’est pas rare de rencontrer des personnes ramassant des champignons en forêt. Néanmoins, mieux vaut être prudent, car toutes les espèces ne sont pas comestibles et certaines peuvent même s’avérer toxiques. Dans un communiqué publié le 13 octobre, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a annoncé que plus de 600 cas d’intoxication ont été enregistrés depuis le 1er juillet 2023. "Les intoxications rapportées aux Centres antipoison augmentent", a prévenu l’organisme.

Une confusion possible entre les champignons comestibles et toxiques

En 2022, deux personnes sont décédées après avoir confondu une espèce comestible avec une espèce toxique de champignon. Près de 1.923 intoxications avaient été recensées. Près de 74 jeunes enfants ont consommé des champignons sauvages non comestibles alors qu’il est déconseillé de leur en donner. Un nourrisson de 11 mois avait souffert d’une hépatite sévère nécessitant un séjour en réanimation.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces intoxications. L’Anses a notamment cité les confusions entre les espèces comestibles et toxiques ou encore les consommations de champignons comestibles en mauvais état, mal conservés ou insuffisamment cuits. L’organisme a également alerté sur les applications de reconnaissance, disponibles sur les smartphones, qui délivrent parfois des identifications erronées des champignons cueillis.

Saison des champignons : comment réaliser une cueillette sans danger ?

Dans un reportage diffusé sur TF1, Martine Pialot, guide en montage, a évalué la fiabilité des applications de reconnaissance des champignons. Après le scan d’un champignon, l’application a indiqué qu’il s’agissait d’un Boletus pallidus. Mais est-ce réellement le cas ? "Ça n'a rien à voir ! (…) Boletus, ce sont des bolets, donc avec de la mousse dessous. Ce ne sont pas des lamelles", a indiqué la spécialiste en précisant que ce champignon est un meunier comestible. Ces applications peuvent donc facilement se tromper. Le risque étant de confondre un champignon comestible avec un champignon dangereux.

Si vous souhaitez pratiquer la cueillette des champignons, plusieurs bonnes pratiques permettent de prévenir les intoxications. Il est préconisé de ramasser uniquement les champignons que vous connaissez parfaitement, et, au moindre doute, de ne pas les consommer avant un contrôle réalisé par un pharmacien spécialisé en mycologie ou une association de mycologie. Dans son communiqué, l’Anses a également rappelé qu’il est recommandé de "ne pas consommer de champignons identifiés au moyen d’une application de reconnaissance de champignons sur smartphone, en raison du risque élevé d’erreur."