Grève des médecins libéraux ce vendredi : comment faire pour consulter ?

L'ESSENTIEL Un appel à la grève a été lancé par une intersyndicale composée de 12 syndicats de médecins libéraux et étudiants.

La grève des médecins libéraux est prévue pour le vendredi 13 octobre et sera reconductible.

L’intersyndicale s’attend à une mobilisation "largement supérieure" au nombre de médecins syndiqués.

Le mardi 10 octobre, une intersyndicale composée de 12 syndicats de médecins libéraux et étudiants a lancé un appel à la grève. "À partir du vendredi 13 octobre, la médecine libérale va s'arrêter pour donner un signal fort aux pouvoirs publics. Indiscutablement c'est un vendredi noir, et il sera reconductible (…) Toutes les activités de consultation, d'actes techniques, sont déprogrammées", a annoncé Philippe Cuq, président du Bloc (syndicat des chirurgiens) et porte-parole de l’intersyndicale, lors d'une conférence de presse.

Une mobilisation "largement supérieure" au nombre de médecins syndiqués

Cette grève des médecins libéraux a deux objectifs : la reprise des négociations avec l’Assurance Maladie et la dénonciation du projet de loi Valletoux, visant à améliorer l'accès aux soins et répondre aux inégalités territoriales de santé, qui sera examiné par le Sénat du 24 au 26 octobre prochain.

En 2022, les négociations conventionnelles entre l’Assurance Maladie et les médecins libéraux avaient échoué. Cela avait conduit à une revalorisation a minima de 1,50 euro de la consultation de base, soit 26,50 euros pour le généraliste. Néanmoins, les médecins libéraux de France revendiquent une hausse des prix de consultations et des investissements des pouvoirs publics. "On ne peut pas vivre avec des tarifs de 1990", a souligné Philippe Cug avant d’ajouter que "l'on n'investit pas suffisamment dans la médecine libérale, en France".

Dans le cas de la grève de ce vendredi, aucune manifestation n’est prévue. "Je ne crois pas que ça change pour le pouvoir politique de voir 10.000 médecins dans la rue. Ce qui change c’est que les médecins s’arrêtent et qu’il y ait une véritable crise sanitaire", a déclaré le porte-parole du regroupement. En revanche, l’intersyndicale prévoit une mobilisation "largement supérieure" au nombre de médecins syndiqués (environ 10 %).

Grève du vendredi 13 octobre : que faire si vous avez un rendez-vous prévu avec un médecin libéral ?

Dans un premier temps, appelez votre médecin avant de vous rendre à son cabinet. Si votre praticien est en grève et que le rendez-vous peut attendre, vous pouvez le reporter. En cas d’urgence, vous pouvez composer le 15, afin que des médecins régulateurs vous orientent. Toutefois, les services d’urgence des hôpitaux seront sûrement débordés lors de la journée de grève. "Trouver un médecin sera très compliqué", a prévenu Soline Guillaumin, porte-parole du collectif Médecins pour demain, à BFMTV.

Quid de SOS Médecins ? Certains praticiens de la plateforme seront également en grève ce vendredi 13 octobre, selon l’intersyndicale. En raison de la mobilisation, il sera donc difficile d’avoir une consultation avec un professionnel de santé de ce dispositif.