Faut-il regarder du porno en couple ?

Les couples qui regardent fréquemment de la pornographie ensemble ont tendance à être plus satisfaits de leur relation amoureuse et de leur vie sexuelle, selon une nouvelle étude publiée dans Frontiers in Psychology.

Les couples qui ne consomment jamais de films pour adultes fonctionnent également très bien. En revanche, si un seul membre du couple visionne fréquemment de la pornographie sans partager cette habitude avec l'autre, la qualité globale de la vie sexuelle et relationnelle se dégrade.

Impact de la pornographie : 761 couples hétérosexuels inclus dans l'étude

Les chercheurs ont analysé la sexualité de 761 couples hétérosexuels pour parvenir à ces conclusions. "Notre nouvelle recherche représente l'aboutissement de plusieurs lignes de réflexion que mes collègues et moi-même avons développées au fil des ans", a déclaré l'auteur de l'étude, Taylor Kohut, maître de conférences à l'université de Louvain et professeur à l'université Western. "Je pense que la chose la plus importante que nous ayons découverte ici est que le lien entre la consommation de pornographie et la qualité de la relation n'est pas aussi simple que certains universitaires, activistes et politiciens voudraient le faire croire", a-t-il également souligné. Cette étude remet en effet en question l'idée préconçue selon laquelle l'utilisation de la pornographie entraîne inévitablement une détérioration des relations amoureuses.

Il est néanmoins important de souligner que chaque union est unique et que les préférences en matière de consommation de pornographie peuvent varier considérablement d'un couple à l'autre. Ce qui fonctionne pour certains couples peut ne pas fonctionner pour d'autres.

Qui regarde de la pornographie en France ?

En France, en 2022, 30 % des internautes mineur·es ont été exposé·es au moins une fois par mois à des contenus pornographiques sur internet, soit quasiment autant que les majeur·es (37 %). "500.000 jeunes consultent des sites pornographiques quotidiennement, soit 8 % des mineur·es. Malgré la loi de 2020 imposant un contrôle d’âge des internautes, dès 12 ans, plus de la moitié des garçons se rendent sur un site pornographique et y passent en moyenne 1 heure par mois", précise le HCE (Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes).

Tout âge confondu, les hommes sont 2,5 fois plus nombreux (53 % vs 20 %) que les femmes à consulter des sites à caractère pornographique.