Qualité de l'air : 6 Français sur 10 se disent inquiets pour leur santé

L'ESSENTIEL 6 Français sur 10 se disent inquiets pour les citoyens de manière générale (65%) et pour eux-mêmes en particulier (61%) en ce qui concerne la qualité de l’air de leur lieu de vie.

L’effet anxiogène de la pollution atmosphérique est plus important sur les Français qui sont parents et qui vivent en agglomération parisienne.

La pollution de l’air est majoritairement perçue comme un danger pour la santé de tous.

À l'occasion de la journée nationale de la qualité de l'air ce samedi 14 octobre, l’association Respire a initié une étude sur le ressenti des Français concernant cette problématique.

Qualité de l’air : un sujet de préoccupation pour les Français

"Cette enquête a permis d’évaluer la connaissance de notre population sur la qualité de l’air et sa perception des effets nocifs de la pollution atmosphérique", précisent les militants dans un communiqué de presse.

"Une large majorité de Français se dit satisfait de la qualité de l’air de leur environnement. Pour autant, il s’agit d’un sujet qui les préoccupe fortement", poursuivent-ils. 6 sondés sur 10 se disent ainsi inquiets pour les citoyens de manière générale (65 %) et pour eux-mêmes en particulier (61 %) en ce qui concerne la qualité de l’air de leur lieu de vie.

Qualité de l'air : les parents de plus en plus inquiets

"Cette étude montre également que l’effet anxiogène de la pollution atmosphérique est plus important chez les Français qui sont parents et qui vivent en agglomération parisienne", peut-on lire dans le rapport. 71 % des parents d’enfant(s) de moins de 15 ans sont effectivement inquiets pour eux-mêmes (vs 61 % des Français) et plus des trois quarts sont inquiets pour leurs enfants (77 % vs 59 %).



Pour la plupart des personnes interrogées, les principaux responsables de la pollution de l’air sont d’abord l’industrie (83 %) et les transports - soit le trafic aérien (78 %), les véhicules thermiques essence ou diesel (75 %) et le trafic maritime (71 %).

Une mauvaise qualité de l’air est perçue comme un danger pour la santé

Par ailleurs, la pollution de l’air est majoritairement perçue comme un danger pour la santé de tous, et en particulier des plus fragiles. 89 % des Français indiquent en effet être au courant que les nourrissons et jeunes enfants sont plus vulnérables à cette problématique. Ils ont également une bonne connaissance du lien qui peut exister entre la dégradation aérienne et l’apparition ou l’aggravation de maladies infantiles, environ 60 % imputant l’asthme et les infections des voies respiratoires à cette mauvaise condition environnementale.



"Toutefois, le lien avec d’autres pathologies est moins évident, à l’instar des leucémies (21 % des sondés pensent que la pollution de l’air en est directement responsable) ou des troubles du comportement (18 %)", conclut l’association Respire.