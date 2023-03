Pollution atmosphérique : quelles sont les villes les plus touchées dans le monde ?

L'ESSENTIEL Seuls 5 % des pays respectent les recommandations de l'OMS en matière de pollution atmosphérique par les particules fines.

La ville la plus polluée est N’Djamena au Tchad. En Europe, on retrouve Athènes en première position. Quant à Paris, elle se hisse à la neuvième place.

La pollution atmosphérique est à l’origine de 93 milliards de jours de maladie et de plus de six millions de décès par an.

En 2022, seulement six pays ont respecté les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en matière de pollution atmosphérique, d’après un rapport de l'IQAir. Il s’agissait de l’Australie, l’Estonie, la Finlande, la Grenade, l’Islande et la Nouvelle-Zélande. "13 des 131 pays et régions ont réussi à atteindre des concentrations de PM2,5 égales ou inférieures à la ligne directrice de l'OMS pour les concentrations annuelles de PM2,5 de 5 μg/m3. Les citoyens de seulement dix pour cent des pays, régions et territoires du monde respirent un air qui ne présente pas de risque pour leur santé", précise l’entreprise suisse de technologie de la qualité de l'air.

Pollution atmosphérique : Paris est en 9ème position

Pour réaliser ce rapport, l'IQAir a analysé les données de plus de 30.000 stations de surveillance de la qualité de l'air réparties sur 7.323 sites dans 131 pays, territoires et régions. Elle a fait un classement des villes les polluées du monde. En première position, on retrouve N’Djamena, la capitale du Tchad, où la concentration moyenne en particules fines était de 89,7 µg/m3, "plus de 17 fois supérieur à la recommandation annuelle de l'OMS pour les PM2,5". Elle est suivie de près par Bagdad (70,9 µg/m3), la capitale de l'Irak, et Lahore au Pakistan.

En Europe, la ville la plus polluée est Athènes. Ensuite, on retrouve Sofia en Bulgarie et Bucarest en Roumanie. Paris est à la 9ème place du classement avec une concentration moyenne de 12,7 microgrammes de particules fines. Elle dépasse de deux à trois fois les limites fixées par l’OMS. Selon les données, les pays où les habitants respirent le mieux sont l’Islande, l’Estonie et la Finlande. "Trop de gens dans le monde ne savent pas qu'ils respirent de l'air pollué. (…) Tout le monde mérite que sa santé soit protégée contre la pollution de l'air", a déclaré Aidan Farrow, scientifique spécialiste de la qualité de l'air à Greenpeace International.

Plus de 6 millions de décès par an sont causés par la mauvaise qualité de l’air

Dans le rapport, l’IQAir rappelle que la pollution de l’air est responsable de 93 milliards de jours de maladie et de plus de six millions de décès chaque année. "L'exposition à la pollution atmosphérique provoque et aggrave plusieurs problèmes de santé, notamment l'asthme, le cancer, les maladies pulmonaires, les maladies cardiaques et la mortalité prématurée. La pollution de l'air affecte le plus gravement les populations déjà vulnérables. Plus de 90 % des décès liés à la pollution surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les enfants de moins de 18 ans, les femmes enceintes et les personnes âgées présentent tous un risque accru de développer ou d'aggraver des problèmes de santé en raison de l'exposition à la pollution atmosphérique", a conclu la société.