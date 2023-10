Le risque d'accident de voiture augmente chez les personnes souffrant de TDAH

L'ESSENTIEL Le trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH) est un trouble complexe qui peut affecter les capacités de concentration et de régulation de l'impulsivité chez les individus.

Les conducteurs atteints de trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) présentent un risque plus élevé d'accidents de voiture que leurs pairs. `

« Il convient donc d'améliorer le diagnostic et la prise en charge clinique du TDAH », estiment des chercheurs.

Selon une étude récente publiée dans JAMA Network Open, les conducteurs atteints de trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) présentent un risque plus élevé d'accidents de voiture que leurs pairs. `

+74 % de risque d'accidents de la route en cas de TDAH

L'étude a été menée auprès de 2.832 conducteurs âgés de 65 à 79 ans. Les résultats ont montré une prévalence du TDAH de 2,6 % parmi ces conducteurs. Les chercheurs ont observé que les conducteurs atteints de TDAH avaient un risque accru de 7 % de freinage brusque, de 102 % de contraventions et de 74 % d'accidents de la route.



"Étant donné que le TDAH est associé à une augmentation significative du risque d'accident de la route chez les conducteurs âgés, il convient d'améliorer le diagnostic et la prise en charge clinique du TDAH", estiment les chercheurs.

Qu’est-ce que le trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH) ?

Le trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH) est un trouble complexe qui peut affecter les capacités de concentration et de régulation de l'impulsivité chez les individus. Les symptômes du TDAH peuvent varier d'une personne à l'autre et peuvent avoir un impact sur divers aspects de la vie quotidienne. Cependant, il convient de noter que le TDAH peut être diagnostiqué et traité.



Prévalence du TDAH

"Bien que le TDAH soit généralement considéré comme un trouble de l'enfance, il peut persister à l'âge adulte. Aux États-Unis, la prévalence rapportée du TDAH est de 9,8 % à 12,9 % chez les enfants de moins de 17 ans et de 8,1 % chez les adultes âgés de 18 à 44 ans", précisent les scientifiques à la fin de leur rapport.



"La prévalence déclarée du TDAH chez les adultes a augmenté ces dernières années en raison de l'amélioration du diagnostic. Les données de l'enquête nationale sur les soins médicaux ambulatoires (National Ambulatory Medical Care Survey) indiquent que le diagnostic de TDAH a été multiplié par deux chez les adultes par rapport aux jeunes entre 2008-2009 et 2012-2013", concluent-ils.