Le risque de suicide double chez les adolescents qui souffrent d'un manque de sommeil

L'ESSENTIEL Le manque de sommeil peut augmenter considérablement le risque d'expérimenter des idées et des comportements suicidaires chez les jeunes.

Plus précisément, dormir moins de 8 heures par nuit double ce risque.

Mal ou pas assez dormir est globalement mauvais pour la santé.

Une nouvelle étude publiée dans BMC Psychiatry met en évidence un lien préoccupant entre la durée du sommeil et les pensées suicidaires chez les adolescents américains. Selon cette recherche, le manque de sommeil peut augmenter considérablement le risque d'expérimenter des idées et des comportements suicidaires chez les jeunes.

Suicide et manque de sommeil : plus de cent mille adolescents inclus dans l'étude

Des études antérieures ont déjà établi une corrélation entre le manque de sommeil et différentes problématiques de santé, telles que la dépression, la consommation de drogues et l'obésité. Toutefois, cette recherche est la première à explorer spécifiquement la relation entre la durée du sommeil et les pensées suicidaires chez les adolescents de différents groupes ethniques.

Pour mener à bien ce projet, les chercheurs ont analysé les données de plus de cent mille adolescents. Ils se sont appuyés sur les données du Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS), une série d'enquêtes menées tous les deux ans dans les lycées américains. Afin de catégoriser la durée du sommeil des adolescents, les chercheurs ont créé deux groupes : ceux qui dorment moins de 8 heures par nuit et ceux qui dorment 8 heures ou plus.

Moins de sommeil, plus de tentatives de suicide chez les jeunes

Les résultats de l'étude démontrent une augmentation des idées et des comportements suicidaires chez les adolescents de tous les groupes ethniques entre 2007 et 2019. De plus, les jeunes ayant dormi moins de 8 heures étaient presque deux fois plus susceptibles d'avoir des idées suicidaires ou d'avoir fait des tentatives de suicide que ceux ayant dormi 8 heures ou plus.

Ces résultats soulignent l'importance d'un sommeil adéquat chez les adolescents pour réduire le risque de comportements suicidaires. Il est crucial de sensibiliser les jeunes et leurs parents à l'importance d'un sommeil suffisant pour la santé mentale des adolescents. Des mesures doivent être prises pour lutter contre le manque de sommeil et favoriser de bonnes habitudes chez les jeunes.

De plus, il est essentiel de poursuivre les recherches pour mieux comprendre les facteurs qui contribuent aux comportements suicidaires chez les adolescents et ainsi mieux prévenir ces situations.