Pneumonie : une mère de famille manque de mourir à cause de sa cigarette électronique

L'ESSENTIEL Les cigarettes électroniques ne renferment pas de tabac contrairement aux cigarettes traditionnelles.

Une jeune britannique a récemment souffert d’une pneumonie liée au vapotage.

Les effets à long terme des vapoteuses sur la santé sont encore méconnus.

Alternative à la cigarette, la vapoteuse ou cigarette électronique a séduit de nombreux anciens fumeurs. Près de 3 millions de personnes seraient passées à la cigarette électronique, selon l’Eurobaromètre réalisé en mai 2017 par la Commission européenne.

Les effets à long terme du vapotage sont méconnus

Contrairement aux cigarettes traditionnelles, les vapoteuses ne contiennent pas de tabac, mais elles peuvent renfermer de la nicotine, la molécule responsable des syndromes de manque et de dépendance. Le vapotage est donc considéré comme moins dangereux que le tabagisme. Néanmoins, les effets à long terme de la cigarette électronique sur la santé restent encore méconnus.

En Angleterre, à Worksop, Jodie Hudson, 26 ans, vapotait "n'importe où et n'importe comment" tous les jours. En septembre dernier, la jeune maman d’un petit garçon de deux ans a souffert de graves crises de vertige et d'essoufflement qui l'ont empêché de bouger. Elle s’est donc rendue aux urgences où elle a également commencé à ressentir des tremblements, à présenter des sueurs ainsi que des difficultés à se tenir debout.

Une pneumonie liée à l’utilisation de la cigarette électronique

Comme l’a expliqué le média Daily Mail, les équipes médicales ont rapidement pris en charge la Britannique en raison de son faible taux d’oxygène, de sa pression artérielle insuffisante et de son rythme cardiaque élevé. Un électrocardiogramme (ECG) et une radiographie du thorax ont alors été réalisés. Verdict : Jodie Hudson souffrait d’une pneumonie liée au vapotage.

Principalement due à une bactérie, la pneumonie est une infection respiratoire aiguë du tissu pulmonaire, qui atteint, généralement, un des deux poumons. Toutefois, l’utilisation de la cigarette électronique pourrait conduire à une pneumonie lorsque les substances huileuses contenues dans l'e-liquide pénètrent dans les poumons et déclenchent une réaction inflammatoire.

Pour l’heure, les médecins de Jodie Hudson ne savent pas si sa pneumonie a induit des dommages permanents à ses poumons. Cette dernière doit effectuer une nouvelle radiographie, afin de vérifier leur état. "Les médecins ont dit qu'il était évident que le vapotage avait un effet sur mes poumons (…) Cela a été une véritable prise de conscience. Avant, j'essayais péniblement d'arrêter de fumer, mais maintenant, je l'ai fait d'un coup. Je ne fumerai plus jamais et je ne vapoterai plus jamais", a-t-elle confié au journal britannique.