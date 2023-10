Cette drogue viendrait en aide aux femmes ménopausées

L'ESSENTIEL Selon une étude, 40 % des 5.000 femmes interrogées avaient déjà consommé du cannabis à des fins récréatives et thérapeutiques.

6 % l’utilisaient spécifiquement pour les maux liés à la ménopause.

Le cannabis est une drogue qui augmente le risque de développer plusieurs maladies.

Entre 45 et 55 ans, toutes les femmes sont confrontées à la ménopause, c’est-à-dire le moment où leurs règles s’arrêtent définitivement. Celle-ci s’accompagne souvent de symptômes très désagréables.

Du cannabis pour lutter contre les symptômes de la ménopause

Pour soulager leurs symptômes, de plus en plus de femmes quarantenaire consomment du cannabis. C’est en tout cas la conclusion d’une nouvelle étude présentée lors du congrès annuel de la Société nord-américaine de la ménopause (NAMS) qui a eu lieu à Philadelphie (États-Unis), du 27 au 30 septembre 2023.

Chez sept femmes sur dix selon l’Assurance maladie, les modifications hormonales peuvent occasionner des bouffées de chaleur ou des bouffées vasomotrices. Elles peuvent aussi souffrir de sueurs nocturnes, de sécheresse vulvovaginale ou encore de troubles urinaires.

D’après les chercheurs, 40 % des 5.000 femmes interrogées avaient déjà consommé du cannabis à des fins récréatives et thérapeutiques et 6 % l’utilisaient spécifiquement pour les maux liés à la ménopause.

"Nous savons que les produits à base de cannabis sont commercialisés auprès des femmes pour gérer les symptômes de la ménopause, et ces résultats suggèrent que les femmes de la quarantaine se tournent vers le cannabis pour les symptômes de la ménopause et d'autres problèmes courants dans la transition de la ménopause, explique le Dr Carolyn Gibson, auteure principale de l’étude, psychologue et chercheuse sur les services de santé à l'Université de Californie à San Francisco. Cependant, il est tout de même difficile d'affirmer que cette consommation est uniquement liée à ce changement de cycle hormonal.”

Même pour traiter la ménopause, le cannabis reste une drogue dangereuse

Dans une précédente étude, également menée par le Dr Carolyn Gibson, les chercheurs avaient déjà montré qu’une femme ménopausée sur quatre, parmi les 232 interrogées, consommait du cannabis pour soulager les symptômes de la ménopause.

“Cette étude met en évidence une tendance quelque peu alarmante et la nécessité de mener davantage de recherches sur les risques et les avantages potentiels de la consommation de cannabis pour la gestion des symptômes gênants de la ménopause", expliquait en 2020 la docteure Stéphanie Faubion, directrice médicale du NAMS.

Même si, pour certaines femmes, la consommation de cannabis peut réduire les douleurs liées à la ménopause, cette substance reste une drogue. Selon le centre de lutte contre le Cancer Léon Berard, elle augmente les risques de cancer, de maladies pulmonaires ou encore de troubles psychologiques.

Ainsi, si les symptômes de la ménopause sont trop importants, il vaut mieux en parler à son médecin traitant qui vous proposera des solutions moins dangereuses.