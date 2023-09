Buzz de Chris Pratt : attention, boire trop d’eau peut être mortel

Une interview de l’acteur américain Chris Pratt a interpellé la Toile et suscité de nombreux commentaires sur X (anciennement Twitter). Le séduisant héros des Jurassik Park et des Marvels a indiqué à Vanity Fair que pour le "remettre en forme", le nutritionniste qui le préparait à incarner le personnage de Star-Lord le forçait à boire 220 verres d’eau par jour, ajoutant qu'il "faisait à l’époque pipi toute la journée" et que "cette partie de son travail avait été un cauchemar".

Sachez qu’en plus d’être pour le moins étrange, cette méthode pour "se remettre en forme" peut s’avérer tout à fait dangereuse. En effet, il est possible de "s’intoxiquer" en buvant trop d’eau, et même d’en mourir.

"L'intoxication par l'eau provoque des perturbations de l'équilibre électrolytique, entraînant une diminution rapide de la concentration de sodium sérique et finalement la mort", expliquait ainsi il y a peu un rapport dans la National Library of Medicine sur le décès d'une femme de 64 ans qui avait bu de façon compulsive 30 à 40 verres d'eau la veille de sa mort.

Hi! Poisoning doctor here! This is not possible and is literally how you get water poisoning, which is really, really dangerous to do cause it’s really, really bad. He absolutely did not do this, and you should not do this, too! https://t.co/tfSPrSTloz