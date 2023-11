Maladie cardiaque : voici 12 signes révélateurs d'un problème, selon un cardiologue

L'ESSENTIEL 12 symptômes potentiels d'une maladie cardiovasculaire ont été listés par un cardiologue.

Il existe des signes classiques et d'autres plus méconnus.

Certains troubles ou maladies peuvent également être révélateurs d'un problème cardiaque.

Les maladies cardiaques constituent l'une des causes majeures de décès dans le monde. Nous connaissons certains symptômes, mais d'autres peuvent passer inaperçus. Le professeur Elijah Behr, cardiologue consultant à la Mayo Clinic et au St George's Hospital de Londres détaille les signes à reconnaître dans un article du Sun.

Les signes classiques de trouble cardiaque

Les signes qui peuvent faire penser à une maladie cardiovasculaire sont les difficultés respiratoires (essoufflement ou respiration haletante).

"Les symptômes de l'insuffisance cardiaque sont l'essoufflement à l'effort, mais aussi, l'essoufflement au repos pour certaines personnes qui peuvent être très affectées”, explique le professeur. L'insuffisance cardiaque est l'incapacité du muscle cardiaque à assurer normalement la propulsion du sang dans l'organisme, rappelle l’Assurance Maladie.

Un gonflement des jambes ou une mauvaise circulation du sang peuvent également vous alerter : "cela peut indiquer la présence d'un caillot dans la jambe qui bloque le retour du sang vers le cœur”, précise le spécialiste.

Des palpitations cardiaques constituent elles aussi des symptômes de trouble cardiaque. "Il peut s'agir d'un rythme cardiaque qui s'emballe ou qui est irrégulier, ou les deux”, affirme le Dr Elijah Behr.

On peut également constater des vertiges et des étourdissements. Ils se produisent lorsque le cœur ne pompe pas suffisamment de sang vers le cerveau. Ces troubles peuvent être liés à une insuffisance cardiaque, un rythme cardiaque anormal ou être un signe moins évident d'une crise cardiaque.

Les symptômes méconnus des maladies cardiaques

Outre les signes classiques de trouble cardiaque, il existe également des symptômes moins connus qui peuvent indiquer la présence d'un problème cardiaque.

Parmi ces symptômes, on retrouve un changement de couleur de la peau. "Une mauvaise circulation sanguine est susceptible d'entraîner une coloration bleue ou grise de certaines parties de la peau, en particulier au niveau des doigts et des orteils. Cela peut indiquer un rétrécissement ou une obstruction des vaisseaux sanguins”, précise le cardiologue.

Des problèmes sexuels tels que la dysfonction érectile peuvent être un signe d'un problème du système cardiovasculaire. Ils peuvent être liés à une irrigation sanguine insuffisante et révéler des soucis au niveau des artères, notamment situées dans cette partie du corps.

Le cardiologue évoque également une fatigue intense : "l'insuffisance cardiaque peut entraîner une fatigue excessive, car l'organe ne pompe plus suffisamment de sang dans le corps.”

Par ailleurs, certaines études ont fait le lien entre les maladies cardiaques et celles des gencives. Certains spécialistes estiment que les bactéries localisées dans la bouche peuvent pénétrer dans le sang et provoquer ainsi une inflammation du cœur. De plus, une étude spécifique a montré qu'une maladie des gencives pouvait augmenter les risques d'accident vasculaire cérébral (AVC).

De même, des taches sombres sous les ongles peuvent être un indicateur de problèmes circulatoires liés au cœur. Ces petits points de sang peuvent être dus à une endocardite, une infection de la paroi des valves cardiaques, causée le plus souvent par des bactéries qui pénètrent dans le sang et vont vers le coeur.

Il est important de noter que ces symptômes peuvent également être liés à d'autres affections, il est donc essentiel de consulter un médecin pour un diagnostic précis.

Certains troubles peuvent révéler un problème cardiaque

Il est important de noter que certains symptômes ou affections, apparemment éloignés du cœur, peuvent en réalité être le signe d'un trouble cardiaque sous-jacent.

Le diabète multipliant par deux le risque d'accident vasculaire cérébral, certains signes de cette maladie doivent être relevés afin de prévenir un trouble du coeur, c'est le cas des taches sombres qui apparaissent aux endroits où la peau se plie (cou, aine, aisselles), elles sont le signe que le corps ne produit pas assez d'insuline, l'hormone régulant la glycémie.

Des problèmes de préhension peuvent également être un indicateur de maladies cardiaques. Des études ont révélé que la faculté de bien serrer les choses, nommée la force de préhension, indique un risque plus faible de maladie cardiaque.

Enfin, l'apnée du sommeil, un trouble de la ventilation nocturne dû à de fréquentes pauses respiratoires, peut être associée à une hypertension artérielle, des anomalies du rythme cardiaque, des accidents vasculaires cérébraux ou une insuffisance cardiaque.