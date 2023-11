Vous dormez la bouche ouverte ? Attention aux conséquences pour votre santé !

L'ESSENTIEL La respiration buccale pendant le sommeil peut avoir des conséquences néfastes sur la santé.

Ce problème peut être causé par de nombreux facteurs.

En fonction de la cause, différents traitements peuvent solutionner ce problème.

Lorsque nous dormons, il est fréquent que notre bouche s'ouvre naturellement. Cela est dû à la relaxation progressive des muscles du visage. Selon la Dr Christine DeMason, professeure adjointe d'oto-rhino-laryngologie à l'Ecole de médecine de l'Université de Caroline du Nord, interrogée par le Huffpost, la respiration par la bouche se produit plus facilement pendant les stades de sommeil profond, où le contrôle des muscles des voies respiratoires supérieures est moindre.

Les différentes causes de la respiration par la bouche

La respiration buccale peut avoir plusieurs causes telles que les allergies, les rhumes, certains médicaments, une déviation de la cloison nasale, des polypes nasaux, une hypertrophie des amygdales, les ronflements, l'apnée du sommeil, la position de sommeil sur le dos ou encore le tabagisme. Ces facteurs génèrent une obstruction des voies nasales et entraînent une respiration buccale pendant le sommeil.

Les conséquences sur la santé

Respirer par la bouche pendant le sommeil peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé. Au niveau bucco-dentaire, l'un des problèmes les plus courants est la sécheresse de la bouche, qui se produit lorsque nous respirons par la bouche de manière prolongée. La sécheresse buccale favorise la prolifération de bactéries, ce qui peut entraîner une mauvaise haleine persistante. De plus, cette condition peut également augmenter le risque de développer des caries dentaires et des maladies des gencives ainsi que des inflammations et des infections buccales. En effet, la salive joue un rôle crucial dans la protection de nos dents et de nos gencives. Lorsque nous respirons par la bouche, la production de salive diminue, ce qui affaiblit nos défenses naturelles.

La respiration buccale peut également affecter le système cardiovasculaire (maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral). De plus, elle est souvent liée à des troubles respiratoires comme les ronflements ou l'apnée du sommeil, perturbant le sommeil et affectant la qualité de vie.

Les méthodes pour prévenir la respiration par la bouche pendant le sommeil

Il existe différentes méthodes pour prévenir la respiration par la bouche pendant le sommeil et réduire ainsi les complications potentielles. Il faut d'abord identifier les causes sous-jacentes de cette habitude pour proposer des solutions, telles que le dégagement nasal ou la thérapie myofonctionnelle pour renforcer les muscles du visage et rétablir une respiration nasale optimale. En outre, certains ajustements de la position de sommeil, comme dormir sur le côté, peuvent également aider à maintenir la bouche fermée pendant la nuit. Dans certains cas, des appareils buccaux spécialement conçus ou des machines CPAP (Continuous Positive Airways Pressure) peuvent être nécessaires pour faciliter la respiration pendant le sommeil. Enfin, dans des situations plus graves et résistantes au traitement conservateur, la chirurgie peut être envisagée pour corriger les problèmes anatomiques.

En cas de difficultés respiratoires pendant le sommeil, il est recommandé de consulter un spécialiste afin d'obtenir un diagnostic et envisager un traitement adéquat.