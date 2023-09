Maladie cardiaque : un travail stressant et peu reconnu met à mal le cœur des hommes

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude révèle que le stress au travail combiné à des efforts élevés et à une faible récompense double le risque de maladie cardiaque chez les hommes.

En revanche, l'impact du stress psychosocial au travail sur la santé cardiaque des femmes n'a pas été démontré par cette étude.

Pour les chercheurs, il est essentiel d'agir pour rendre les environnements de travail plus sains et moins stressants.

Si votre emploi est stressant et demande beaucoup d'effort... et tout cela pour une faible récompense, faites attention à votre cœur. Une étude, publiée dans la revue Circulation : Cardiovascular Quality and Outcomes le 19 septembre, montre que ces facteurs de stress au travail augmentent le risque de maladies cardiaques chez la gent masculine.

Maladie cardiovasculaire : un emploi stressant peu récompensé double les risques chez l'homme

Pour cette étude, les chercheurs ont suivi près de 6.500 employés de bureau vivant au Québec d'un âge moyen de 45 ans et sans problème cardiaque pendant 18 ans. L'analyse des données montre que les hommes confrontés à des tensions au travail ou à un déséquilibre entre l'effort fourni et la récompense obtenue (le salaire, la reconnaissance ou la sécurité d’emploi...), avaient un risque de maladie cardiaque accru de 49 % par rapport à leurs collègues qui n'affrontent pas ces facteurs de stress.

Si les volontaires signalaient à la fois un stress professionnel important et peu de retour par rapport au travail fourni, ils couraient deux fois plus de risques d'avoir des pathologies cardiaques. "Chez les hommes, l’impact combiné du stress au bureau et du déséquilibre effort-récompense était similaire à l’ampleur de l’impact de l’obésité sur le risque de maladie coronarienne", écrivent les auteurs dans le communiqué de l'American Heart Association.

Travail et stress : un impact incertain sur le cœur des femmes

Si l'étude a mis en évidence un lien clair entre le stress professionnel et le risque de maladies cardiaques chez les hommes, l'impact des tensions au travail sur la santé cardiaque des femmes reste incertain. Les chercheurs soulignent la nécessité de mener des études plus approfondies se focalisant sur les facteurs de risques des salariées. "L'incapacité de l'étude à établir un lien direct entre les facteurs de stress psychosociaux au travail et les maladies coronariennes chez les femmes signale la nécessité d'une enquête plus approfondie sur l'interaction complexe entre divers facteurs de stress et la santé cardiaque des femmes", confirme l'auteure principale Mathilde Lavigne-Robichaud.

Santé cardiaque : il faut réduire le stress au travail

"Compte tenu du temps considérable que les gens passent au bureau, comprendre la relation entre les facteurs de stress au travail et la santé cardiovasculaire est crucial pour la santé publique et le bien-être des salariés", estime Mathilde Lavigne-Robichaud. Il est ainsi important pour elle de lutter de manière proactive contre les conditions de travail stressantes et de créer des environnements professionnels plus sains.Le Dr Eduardo J. Sanchez, médecin en chef pour la prévention de l'American Heart Association, conclut : "cette étude s’ajoute au nombre croissant de preuves selon lesquelles le lieu de travail devrait être une priorité en tant que moyen de faire progresser la santé cardiovasculaire pour tous."